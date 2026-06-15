CNTE y vallas golpean a los negocios del corazón de la CDMX; subsisten con solo 20% de ingresos

Las ventas de los comerciantes del centro histórico de la Ciudad de México cayeron entre un 80 y 95 % por el plantón de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y por las vallas que colocó el gobierno capitalino, así lo aseguraron empresarios del primer cuadro de la ciudad.

En promedio, sólo hemos vendido un 20% de lo que sacábamos en esta temporada, expresó Ángel Mussi, presidente del Consejo de Asociaciones de Comerciantes Establecidos y vecinos del Centro Histórico.

Ampliar

Te podría interesar: Descarta Sheinbaum más reuniones del gobierno y CNTE

¿Qué zonas registraron las mayores pérdidas?

Las pérdidas dependen de de donde este ubicado tu comercio, hubo mas afectaciones en unas calles que en otras, hay algunos compañeros que no vendieron nada, dijo por su parte, José Luis Santiago, Presidente de la Calle de Las Novias.

“Nosotros estábamos en temporada de primeras comuniones, así como de vestidos de graduación de primaria y secundaria. En mi experiencia, hubo negocios que no vendieron prácticamente nada en siete días, sólo los vestidos que ya estaban apartados o apalabrados”. —

Los empresarios dijeron que otro elemento que influyó mucho en que los clientes no se acercaran al Centro Histórico fue el cierre y la remodelación de las estaciones de la Línea 2 del Metro.

Ampliar

También puedes leer: El otro lado del Mundial 2026: 4 mil negocios del Centro Histórico enfrentan pérdidas y caos

¿Qué dijeron los empresarios sobre las afectaciones económicas?

Ángel Mussi, consideró que esta temporada ha sido la peor de todos los tiempos y de todos los plantones y marchas de los últimos años.

“Hay gente en calles, como estuvieron confinadas totalmente no pudieron vender lo que se llama nada” —

Estuvo peor que en pandemia, aseguró, porque en pandemia por lo menos la gente podía venir en sus motos y llevar la mercancía a algún lado.

Los empresarios acudieron junto con la jefa de gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada, a limpiar la calle de Motolinia esquina Francisco I. Madero, que ya esta liberada de casas de campaña, una vez que los profesores que se plantaron ahí despejaron dichas calles.

Síguenos en Google News y encuentra más información