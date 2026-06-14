Aficionados japoneses ponen el ejemplo en el Mundial 2026; sorprenden al limpiar el estadio tras el debut de su selección ante Países Bajos

El Mundial de 2026 apenas comienza y ya dejó una de las postales más comentadas fuera de la cancha. Después del intenso empate 2-2 entre Japón y Países Bajos, la atención no solo se centró en lo ocurrido durante los 90 minutos, sino también en una acción que volvió a colocar a la afición japonesa como ejemplo de civismo, respeto y cultura deportiva ante los ojos del mundo.

Países Bajos vs Japón / Masashi Hara Ampliar

Al concluir el encuentro, mientras miles de aficionados comenzaban a abandonar el estadio, un grupo de seguidores de la Selección de Japón permaneció en las tribunas con una misión muy distinta. Lejos de enfocarse en celebrar el resultado o analizar lo sucedido en el partido, comenzaron a recorrer las gradas para recoger la basura acumulada durante el compromiso.

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Las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales muestran a los aficionados japoneses utilizando bolsas azules que ellos mismos llevaron al inmueble. Con organización y disciplina, fueron limpiando los estadios, una práctica que ya se ha convertido en una costumbre reconocida en diferentes competencias internacionales.

El gesto no pasó desapercibido entre quienes permanecían en el recinto. La escena llamó la atención de aficionados de distintas nacionalidades y también de figuras del deporte que se encontraban presentes para disfrutar del arranque de la Copa del Mundo, reforzando el mensaje de respeto que caracteriza a la afición de los llamados Samuráis Azules.

La acción volvió a generar miles de reacciones en plataformas digitales como X y TikTok, donde usuarios de diferentes partes del planeta destacaron la educación y el compromiso mostrado por los seguidores japoneses. Para muchos, esta actitud representa uno de los valores más importantes del deporte: la responsabilidad compartida para cuidar los espacios públicos sin importar el resultado que se obtuvo dentro del terreno de juego.

À chaque Mondial, les mêmes images : LES JAPONAIS PRENNENT LE TEMPS DE NETTOYER LE STADE après le match de leur équipe. 🧹🇯🇵👏 pic.twitter.com/BksZuo658D — Actu Foot (@ActuFoot_) June 15, 2026

¿Por qué la afición de Japón limpia los estadios después de los partidos?

Para los aficionados japoneses, mantener limpio el entorno no responde a una obligación impuesta por reglamentos o autoridades, sino a una muestra de respeto hacia el país anfitrión, los organizadores y las personas que comparten el evento. Esa filosofía ha acompañado a sus seguidores durante años y ha sido reconocida en múltiples torneos internacionales.

Selección de Japón / Masashi Hara Ampliar

Uno de los momentos que más llamó la atención tras el partido fue la presencia del quarterback de los New York Giants de la NFL, Jameis Winston, quien fue captado colaborando en la recolección de residuos junto a los aficionados. La imagen se convirtió en un símbolo de unión y convivencia dentro de una Copa del Mundo que reúne a personas de distintas culturas bajo una misma pasión.