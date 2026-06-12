Suecia 1958: la Copa que coronó al futbolista más joven del planeta

Cuando un adolescente se convirtió en leyenda

Cada Mundial deja historias imborrables, pero pocas tienen el peso de la protagonizada por Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. En una época en la que la experiencia parecía indispensable para triunfar en el máximo escenario del futbol, un joven brasileño desafió todas las expectativas.

En la Copa del Mundo de Suecia 1958, Pelé tenía apenas 17 años. Aunque comenzó el torneo recuperándose de una lesión, terminó convirtiéndose en el protagonista inesperado de una selección brasileña que buscaba su primer título mundial.

Con desparpajo, talento y una madurez impropia de su edad, el delantero fue ganándose un lugar en el once titular. Lo que siguió fue el nacimiento de una leyenda.

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Suecia 1958: el torneo que cambió la historia

Pelé marcó seis goles durante aquella edición del Mundial. Uno de los más recordados llegó en las semifinales ante Francia, donde anotó un triplete que impulsó a Brasil hacia la gran final.

Sin embargo, el momento definitivo ocurrió en el partido por el campeonato frente a Suecia. El joven brasileño firmó un doblete en la victoria por 5-2, desatando la celebración de todo un país y convirtiéndose en campeón del mundo con tan solo 17 años y 249 días. Ese registro permanece vigente hasta hoy como la marca del jugador más joven en conquistar una Copa del Mundo.

Pelé 1958. (Photo by Pictorial Parade/Archive Photos/Getty Images) / Pictorial Parade Ampliar

Un récord que nadie ha podido romper

Desde entonces, varias generaciones han intentado acercarse a esa hazaña. Futbolistas precoces como Norman Whiteside, Samuel Eto’o o más recientemente jóvenes promesas surgidas en distintas selecciones han demostrado que el talento no entiende de edades.

Incluso en el Mundial 2026 han surgido nombres que alimentan la ilusión de una nueva generación. El mexicano Gilberto Mora, por ejemplo, debutó con apenas 17 años, colocándose entre los futbolistas más jóvenes en disputar una Copa del Mundo. Sin embargo, ninguno ha conseguido igualar el récord del brasileño.

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El legado del Rey

Pelé no solo fue el campeón más joven en la historia del Mundial; también se convirtió en el único futbolista en ganar tres Copas del Mundo, consolidando una carrera irrepetible.

Más de seis décadas después, su historia sigue siendo un recordatorio de que el futbol tiene espacio para los milagros. A veces, la grandeza no espera a la experiencia. A veces aparece en los botines de un adolescente dispuesto a cambiar el destino de un deporte.

Y aunque nuevas estrellas siguen emergiendo en cada Mundial, el trono del campeón más joven continúa perteneciendo al mismo nombre: Pelé.