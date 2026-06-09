Equipos que quedaron invictos en una misma Copa del Mundo

Existen selecciones que atravesaron la primera ronda de una Copa del Mundo sin saber lo que es perder. No es un dato menor: en la historia del torneo, muy pocos equipos lograron esa marca y algunos lo hicieron de maneras que todavía se cuentan como leyenda. Con el Mundial 2026 a punto de comenzar, vale la pena recordar quiénes forman ese club.

Estadio Banorte / Hector Vivas Ampliar

¿Qué equipos pasaron la fase de grupos del Mundial sin perder?

La lista no es tan larga como se podría esperar. Brasil en 1970, es considerado por muchos como el mejor equipo en la historia de la Copa del Mundo, ganó sus tres partidos de grupo en México con gran autoridad: Pelé, Jairzinho, Rivelino y compañía no le dejaron ninguna duda a sus rivales. Ese equipo terminó levantando el trofeo de forma perfecta, sin una sola derrota en todo el torneo.

Copa del Mundo 1970 Brasil de Pele / Mirrorpix Ampliar

Francia en 1998 hizo algo similar en casa. Los tres partidos en fase de grupos fueron ganados. Zidane fue el eje principal para conseguirlo. El desenlace final es conocido por todos los aficionados al fútbol. Resultaron campeones del mundo por primera vez.

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El caso más curioso: Nueva Zelanda en Sudáfrica 2010

Si hay un dato que sorprende, es que Nueva Zelanda fue el único equipo invicto de todo el torneo en Sudáfrica 2010, con tres empates ante Eslovaquia, Italia y Paraguay. No pasó de fase de grupos, pero nadie los pudo vencer en esa edición. Los italianos, que en ese entonces eran campeones del mundo, salieron solamente con un punto en ese grupo. Los All Whites, con tres.

New Zealand vs Bahrain 2010 FIFA World Cup / Hannah Peters Ampliar

¿Hay algún récord que nunca se ha roto?

Sí. Ningún equipo en la historia ha pasado de la fase de grupos con dos derrotas. Es matemáticamente posible, pero no ha ocurrido. Por otro lado, Italia en 1982 es el caso más extremo: empató sus tres primeros partidos y se convirtió en campeón del mundo. No perdió, pero tampoco convenció a nadie. Hasta que Paolo Rossi se desató en eliminatorias y resultaron campeones del mundo derrotando a la República Federal de Alemania por 3-1.

Italia Copa del Mundo 1982 / Mirrorpix Ampliar

¿Qué equipos llegan al Mundial 2026 con más opciones de mantener ese récord?

Con el nuevo formato de 12 grupos de cuatro equipos y 48 selecciones en cancha, la fase de grupos del Mundial 2026 tiene más partidos que nunca (72 en total) y más chances para que resulten invictos en fase de grupos. Argentina, Brasil, Francia e Inglaterra llegan como las selecciones más sólidas, aunque en 2022 Arabia Saudita ya le recordó a todos que los pronósticos no ganan partidos.

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Sumar cada punto para seguir en la lucha

El torneo iniciará el próximo 11 de junio con México vs Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México y la fase de grupos se extenderá hasta finales de junio. En esta edición los ocho mejores terceros lugares también avanzan a la siguiente ronda. Esto hace que cada punto ganado sea importantísimo para seguir avanzando en el torneo.