Damián Bobadilla anotó el primer autogol del Mundial 2026 en Estados Unidos vs Paraguay

Damián Bobadilla, mediocampista paraguayo y jugador del São Paulo, anotó el primer autogol del Mundial 2026 al minuto 7 del partido entre Estados Unidos y Paraguay, disputado el 12 de junio en el Estadio de Los Ángeles en California. El gol fue originado por presión de Christian Pulisic y se convirtió en el gol más rápido registrado lo que va del torneo.

Damián Bobadilla Paraguay / NurPhoto Ampliar

¿Cómo fue el autogol de Bobadilla contra Estados Unidos?

A los siete minutos de juego, Christian Pulisic desequilibró por la banda izquierda y envió un centro al área paraguaya. Bobadilla intentó rechazar el balón dentro del área pero lo desvió con fuerza hacia su propia portería. El arquero paraguayo no tuvo ninguna posibilidad de reaccionar.

Autogol Bobadilla Paraguay Mundial 2026 / Matt McNulty - FIFA Ampliar

El tanto dejó helada a la Albirroja, que regresaba a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia desde Sudáfrica 2010 y le dio el impulso anímico a los estadounidenses, quienes no tardaron en aprovechar y continuaron aumentando la ventaja.

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¿Quién es Damián Bobadilla, el autor del primer autogol del Mundial de 2026?

Damián Josué Bobadilla Benítez nació el 11 de julio de 2001 en Asunción y tiene 24 años. Juega como mediocampista en el São Paulo de la Serie A brasileña, club al que llegó en enero de 2024 procedente del Cerro Porteño. Es hijo del ex arquero y mundialista paraguayo Aldo Bobadilla.

Bobadilla en Brasil / Sports Press Photo Ampliar

Bobadilla es además el segundo jugador en anotar gol en propia puerta para Paraguay en toda su historia en Copas del Mundo.

¿Cómo terminó el partido Estados Unidos vs Paraguay en el Mundial 2026?

El autogol abrió la puerta a una goleada de 4-1 para el anfitrión. Folarin Balogun anotó en el minuto 30 y al filo del descanso para poner el 3-0. Paraguay descontó al minuto 73 por medio de Maurício Magalhães, pero la reacción fue tardía. Giovanni Reyna cerró la cuenta en el minuto 98 con un remate de tres dedos que sentenció la noche.

Estados Unidos vs Paraguay Mundial 2026 / Kelvin Kuo Ampliar

Con este resultado, Estados Unidos lidera el Grupo D con 3 puntos. Paraguay arranca sin unidades y con una diferencia de goles que complica su clasificación desde la primera jornada. El marcador de 4-1 es el mayor margen de victoria estadounidense en un Mundial desde la edición inaugural de 1930, cuando también vencieron a Paraguay, aunque por 3-0.

¿Qué significa este resultado para el Grupo D del Mundial 2026?

Estados Unidos demostró que la localía cuenta. Mauricio Pochettino encontró en Pulisic (figura indiscutible del primer tiempo) y en la dupla Balogun-Tillman los argumentos para dominar de principio a fin. La presión alta y la salida rápida al contragolpe funcionaron a la perfección contra una Albirroja que, según los datos de clasificación, fue la selección de CONMEBOL con el promedio de goles más bajo entre los clasificados directos.

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Para Paraguay, el tropiezo es severo. Necesitará ganar sus dos partidos restantes (Australia y Turquía) y esperar resultados favorables si quiere avanzar a Octavos de Final.

Próximos pasos: ¿Cuándo vuelven a jugar Estados Unidos y Paraguay en el Mundial 2026?

Estados Unidos regresa a la cancha el 19 de junio ante Australia en Seattle, donde buscará confirmar su liderato del grupo y acercarse a la clasificación a octavos de final. El equipo de Pochettino llega con la moral y la confianza intactas tras esta exhibición en casa.

USA vs Paraguay Group D FIFA World Cup 2026 / Erin Chang/ISI Photos Ampliar

Paraguay, por su parte, no puede permitirse más tropiezos. La Albirroja enfrenta a Turquía en su siguiente salida con la obligación de ganar. Para Bobadilla, la mejor respuesta al autogol será dar vuelta a la página y aparecer con el nivel que le caracteriza, en los dos duelos que le quedan a su selección para sobrevivir en el torneo.