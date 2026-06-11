Sheinbaum felicita a mexicanos por triunfo de la Selección en el Mundial 2026

Con brazos levantados, se vio a la presidenta Claudia Sheinbaum, celebrar la inauguración del Mundial y el triunfo de la Selección México en el primer partido donde jugó contra Sudáfrica.

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Fue durante la mañanera en Palacio Nacional donde la Primera Mandataria afirmó, que iniciaría la Copa del Mundo, sin problema alguno, a pesar de las manifestaciones anunciadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“La inauguración del Mundial se va a llevar a cabo muy bien, sin problemas. Está todo el equipo del gobierno de la ciudad y el gobierno de México para garantizarlo. Va a estar muy, muy bien y, como siempre, toda la suerte a la Selección Nacional”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Desde el Deportivo “Hermanos Galeana” en la Gustavo A. Madero. ¡Viva México! pic.twitter.com/GElOLX0SN9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

¿Dónde siguió Sheinbaum el partido de México?

A pesar que el cuestionamiento se mantenía en saber dónde presenciaría el encuentro México contra Sudáfrica y su pronóstico de marcador, Sheinbaum Pardo insistió en dejar la duda y sólo deseó buena vibra a los futbolistas.

“Buena vibra, viva México... Va muy bien todo, perfecto, está eh el aforo, se está llenando el estadio y aquí también... obviamente pues todo el apoyo de vibra buena. Luego el pueblo de México es muy supersticioso en muchas cosas. Todo el corazón, la buena vibra. Sí, claro que va a ganar México, claro que va a ganar. Si tiene el apoyo del pueblo de México, de todo México, la selección y sabemos además que van a dejar la garra en la cancha”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cómo celebró el triunfo de la Selección Mexicana?

Al confirmar que el Fan Fest del Zócalo sería abierto con normalidad, comentó que intentaría llegar a ese lugar, o en el propio Palacio Nacional, sin embargo después que empleados y la prensa fueron llevados al Salón Tesorería donde se colocaron pantallas, para ver el encuentro, personal de Presidencia, dio a conocer que la jefa del Ejecutivo Federal había llegado al fan fest de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde según un video que tomó la propia Sheinbaum, lanzó un “viva México” mientras veía la presentación de Shakira.

“Deportivo Los Galeana… viva México”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Acompañada de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y el alcalde Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, Sheinbaum Pardo aprovechó para saludar y tomarse selfies con algunas de las personas presentes. El primer gol de la selección hizo a la Presidenta de México levantarse de su lugar para gritar y desplegar una bandera mexicana.

En el deportivo “Hermanos Galeana”, la presidenta @Claudiashein celebra el segundo gol de México contra Sudáfrica durante el partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026. ¡Vamos, México! pic.twitter.com/b7Hj2SQyyB — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 11, 2026

Tras darse a conocer el dos cero en favor de México, la Mandataria escribió en su cuenta de la red social X:

“¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

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