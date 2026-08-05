Conagua alerta por lluvias y cambios bruscos de temperatura en CDMX y Edomex este jueves 6 de agosto

SMN confirma lluvias y ambiente variable para CDMX y Edomex este jueves 6 de agosto de 2026. IA

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este jueves 6 de agosto de 2026 continuará el ambiente inestable en el Valle de México, con condiciones favorables para lluvias, chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Además, el contraste entre las temperaturas frescas de la mañana y el calor de la tarde provocará cambios importantes en la sensación térmica durante el día.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día iniciará con cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y ambiente fresco, especialmente en zonas altas, donde incluso se prevén condiciones frías al amanecer. Conforme avance la jornada aumentará la nubosidad y se incrementará la probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche.

¿Cómo estará el clima en CDMX este jueves 6 de agosto?

Para la Ciudad de México, Conagua prevé una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará entre 26 y 28 grados. Aunque durante las primeras horas habrá un ambiente agradable, el calor aumentará hacia el mediodía antes de la llegada de las precipitaciones.

Las autoridades meteorológicas pronostican chubascos de 5 a 25 milímetros, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintos puntos de la capital. Estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones temporales en algunas vialidades, especialmente durante la hora de mayor movilidad.

También se esperan vientos de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en zonas donde se desarrollen tormentas, lo que podría provocar la caída de ramas, anuncios ligeros u objetos mal asegurados.

Pronóstico del clima para el Estado de México

En el Estado de México persistirá un escenario similar, aunque con temperaturas más bajas debido a la altitud de varias regiones de la entidad.

En municipios del Valle de Toluca se estiman temperaturas máximas de entre 22 y 24 grados, mientras que las mínimas podrían ubicarse entre 7 y 9 grados Celsius durante la madrugada y primeras horas del día.

Durante la tarde aumentará la nubosidad y habrá chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en municipios del centro y occidente del estado, así como en zonas montañosas. Las lluvias podrían generar escurrimientos rápidos, acumulación de agua en calles y reducción de la visibilidad para automovilistas.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que la intensidad de las precipitaciones puede variar dependiendo de la evolución de los sistemas meteorológicos durante el día.

Recomendaciones de Conagua por lluvias y cambios de temperatura

Ante este panorama, Conagua recomienda a la población tomar precauciones para evitar riesgos relacionados con las lluvias y las variaciones de temperatura.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Llevar paraguas o impermeable si se realizarán actividades al aire libre.

Conducir con precaución debido al pavimento mojado y la disminución de la visibilidad.

Evitar cruzar calles con corrientes de agua o zonas inundadas.

Mantener limpias coladeras y desagües para facilitar el flujo del agua.

Alejarse de árboles, postes y estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

Vestir ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde.

El pronóstico forma parte de la temporada de lluvias que se mantiene activa sobre el centro del país, por lo que las condiciones meteorológicas pueden modificarse rápidamente conforme evolucionen los sistemas atmosféricos.

Para conocer actualizaciones en tiempo real, Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan consultar sus reportes oficiales, ya que cualquier cambio en la intensidad de las lluvias o en la trayectoria de los sistemas nubosos será informado mediante avisos meteorológicos.