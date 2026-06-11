Inicia la fiesta del Mundial 2026 en el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México, reporta lleno total
Con miles de aficionados al futbol llegados de todas partes del mundo, inicia la fiesta en el Zócalo de la Ciudad de México con el inicio de la Copa Mundial FIFA 2026.
Aunque existía la incertidumbre de suspensión del Fan Fest del Zócalo de la Ciudad por las condiciones que han generado las manifestaciones de los maestros disidentes de la CNTE en la capital mexicana, este jueves alrededor de las 10:00 horas.
Tal como lo adelantó la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada el acceso amurallado de la Plaza del Zócalo fue abierta en una de sus hojas entre 20 de Noviembre y Pino Suárez para dejar pasar a la afición que se dio cita desde las seis de la mañana y algunos que desde una noche antes permanecieron a la espera del inicio de esta fiesta.
Aunque las 16 alcaldías cuentan con sitios para ver el partido en pantallas gigantes, el del Centro Histórico es emblemático por todo lo que representa.
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A menos de una hora la Plaza de la Constitución se llenó, por lo que las autoridades sugirieron de redes asistir al festival de Garibaldi. En ambas plazasm las autoridades se encuentran pendientes de que no existan disturbios que puedan opacar el inicio de este festejo futbolero.
En una tregua no pactada, hasta antes del inicio de la Copa del Mundo, los maestros que aun se ubican en el Centro Histórico se mantienen en calma ante la presencia de los amantes del futbol.
En el evento del Zócalo se espera la llegada de cerca de 80 mil asistentes por día, en un festejo gratuito en el que se transmitirán los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026.