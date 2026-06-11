Inicia la fiesta del Mundial 2026 en el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México, reporta lleno total

Inicia la fiesta mundialista en el Zócalo de la Ciudad de México con la inauguración de la Copa del Mundo FIFA 2026.

Aunque existía la incertidumbre de suspensión del Fan Fest del Zócalo de la Ciudad por las condiciones que han generado las manifestaciones de los maestros disidentes de la CNTE en la capital mexicana, este jueves alrededor de las 10:00 horas.

Tal como lo adelantó la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada el acceso amurallado de la Plaza del Zócalo fue abierta en una de sus hojas entre 20 de Noviembre y Pino Suárez para dejar pasar a la afición que se dio cita desde las seis de la mañana y algunos que desde una noche antes permanecieron a la espera del inicio de esta fiesta.

¡Hoy la Ciudad de México hace historia!



Las puertas del Fan Fest en el Zócalo se abrirán a las 10:00 de la mañana para recibir a miles de aficionados de todo el mundo para vivir la inauguración del #Mundial2026.



Ahí estaré, junto a ustedes, para vivir esta fiesta histórica que… pic.twitter.com/bMYths52Nc — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 11, 2026

Aunque las 16 alcaldías cuentan con sitios para ver el partido en pantallas gigantes, el del Centro Histórico es emblemático por todo lo que representa.

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A menos de una hora la Plaza de la Constitución se llenó, por lo que las autoridades sugirieron de redes asistir al festival de Garibaldi. En ambas plazasm las autoridades se encuentran pendientes de que no existan disturbios que puedan opacar el inicio de este festejo futbolero.

En tiempo récord, el Fan Fest del Zócalo reportó lleno total, por lo cual la recomendación fue asistir al de Plaza Garibaldi. Ampliar

En una tregua no pactada, hasta antes del inicio de la Copa del Mundo, los maestros que aun se ubican en el Centro Histórico se mantienen en calma ante la presencia de los amantes del futbol.

En el evento del Zócalo se espera la llegada de cerca de 80 mil asistentes por día, en un festejo gratuito en el que se transmitirán los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026.

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