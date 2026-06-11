Sheinbaum y Brugada siguen el Mundial 2026 en el Deportivo Los Galeana

Claudia Sheinbaum y Clara Brugada previo a la inauguraciòn del Mundial 2026 en el Deportivo Los Galeana

Luego de días de incertidumbre y en medio de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada vieron la inauguración de Mundial 2026 en el Deportivo Los Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Sheinbaum y Brugada viendo la inauguración del Mundial 2026 Ampliar

El Deportivo Hermanos Galeana, localizado en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue uno de los 18 puntos de la CDMX donde se podrán ver los partidos de manera gratuita y en pantallas gigantes.

Desde el Deportivo “Hermanos Galeana” en la Gustavo A. Madero. ¡Viva México! pic.twitter.com/GElOLX0SN9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

A su llegada, la Presidenta saludó a la gente y no faltó la foto que le pedían los asistentes.

¿Por qué había incertidumbre sobre su asistencia?

Recordemos que Sheinbaum regaló sus boletos para el Estadio Ciudad de México y estaba en duda si acudiría a la inauguración o al Fan Fest del Zócalo.