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Sheinbaum y Brugada siguen el Mundial 2026 en el Deportivo Los Galeana

La Presidenta y la Jefa de gobierno disfrutarán del partido México-Sudáfrica

Claudia Sheinbaum y Clara Brugada previo a la inauguraciòn del Mundial 2026 en el Deportivo Los Galeana

Claudia Sheinbaum y Clara Brugada previo a la inauguraciòn del Mundial 2026 en el Deportivo Los Galeana

Apasionada del periodismo. Siempre me gustó la comunicación, saber qué piensan los demás y por qué. Ver los principales noticieros se convirtió en mi actividad favorita desde los siete años. Fue mi padre el que me heredó el amor por los periódicos y la información.Socorro Hernández Nieto

Luego de días de incertidumbre y en medio de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada vieron la inauguración de Mundial 2026 en el Deportivo Los Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Sheinbaum y Brugada viendo la inauguración del Mundial 2026

El Deportivo Hermanos Galeana, localizado en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue uno de los 18 puntos de la CDMX donde se podrán ver los partidos de manera gratuita y en pantallas gigantes.

A su llegada, la Presidenta saludó a la gente y no faltó la foto que le pedían los asistentes.

¿Por qué había incertidumbre sobre su asistencia?

Recordemos que Sheinbaum regaló sus boletos para el Estadio Ciudad de México y estaba en duda si acudiría a la inauguración o al Fan Fest del Zócalo.

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