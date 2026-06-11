México celebra en el Ángel de la Independencia entre cascaritas, mariachi y un inesperado aguafiestas

Se vivió un emotivo festejo en el Ángel de la Independencia luego del triunfo de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Los aficionados acudieron a este monumento con cornetas, banderas, sombreros de charro, matracas y mantas alusivas a la Copa de Futbol 2026.

La mayoría eran mexicanos con la camiseta del seleccionado nacional, verdes, blancas y negras, pero también se vieron playeras de otros países como Colombia, Sudáfrica y Brasil, entre otros.

¿Cómo celebraron los aficionados en el Ángel?

De hecho, se rifaron una cascarita y jugaron dominadas en los prados del Ángel. Niños y niñas saltaban junto con sus padres al grito de “¡México, México!“.

Aunque minutos después cayó un tremendo aguacero que empañó la celebración, pues dispersó a los aficionados que corrieron para resguardarse.

Muchos de los asistentes al festejo venían de los bares de la Zona Rosa, donde vieron el partido y festejaban hasta la más mínima jugada del equipo nacional. Desde el principio entonaron el himno nacional y con gritos de júbilo departían acompañados de botanas, tarros rebosantes y cubetas llenas de chelas.

Gritaron efusivamente cuando Julián Quiñones metió el primer gol. Y luego en el de Raúl Jiménez el aullido fue doble. Un mariachi femenil amenizó el festejo en el Ángel.

¡México lo gana y así lo celebran en la Zona Rosa de la Ciudad de México!🇲🇽 El ambiente de felicidad pura se respira en la capital 🎊 #mundialdefútbol

📹: @lordjames50 pic.twitter.com/RiiFr5eWOZ — W Radio México (@WRADIOMexico) June 11, 2026

¿Qué ocurrió con la protesta de madres buscadoras?

Cabe decir que desde antes que empezara el partido, un contingente de madres buscadoras se sumó a los manifestantes futboleros; se alternó el júbilo y la protesta, la indignación y la alegría.

Volvieron a gritar “México campeón en desaparición” y “hijo escucha tu madre está en la lucha”.

La lluvia fue aguafiestas, pero la victoria deportiva y la protesta se hicieron sentir en el Ángel.

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