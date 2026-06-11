México celebra en el Ángel de la Independencia entre cascaritas, mariachi y un inesperado aguafiestas
El Ángel de la Independencia se convirtió en el epicentro de un emotivo festejo tras la victoria de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026.
Se vivió un emotivo festejo en el Ángel de la Independencia luego del triunfo de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Los aficionados acudieron a este monumento con cornetas, banderas, sombreros de charro, matracas y mantas alusivas a la Copa de Futbol 2026.
La mayoría eran mexicanos con la camiseta del seleccionado nacional, verdes, blancas y negras, pero también se vieron playeras de otros países como Colombia, Sudáfrica y Brasil, entre otros.
¿Cómo celebraron los aficionados en el Ángel?
De hecho, se rifaron una cascarita y jugaron dominadas en los prados del Ángel. Niños y niñas saltaban junto con sus padres al grito de “¡México, México!“.
Aunque minutos después cayó un tremendo aguacero que empañó la celebración, pues dispersó a los aficionados que corrieron para resguardarse.
Muchos de los asistentes al festejo venían de los bares de la Zona Rosa, donde vieron el partido y festejaban hasta la más mínima jugada del equipo nacional. Desde el principio entonaron el himno nacional y con gritos de júbilo departían acompañados de botanas, tarros rebosantes y cubetas llenas de chelas.
Gritaron efusivamente cuando Julián Quiñones metió el primer gol. Y luego en el de Raúl Jiménez el aullido fue doble. Un mariachi femenil amenizó el festejo en el Ángel.
¿Qué ocurrió con la protesta de madres buscadoras?
Cabe decir que desde antes que empezara el partido, un contingente de madres buscadoras se sumó a los manifestantes futboleros; se alternó el júbilo y la protesta, la indignación y la alegría.
Volvieron a gritar “México campeón en desaparición” y “hijo escucha tu madre está en la lucha”.
La lluvia fue aguafiestas, pero la victoria deportiva y la protesta se hicieron sentir en el Ángel.