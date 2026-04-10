Jubilación por el Décimo Transitorio: ¿Quiénes serán los primeros en retirarse a los 55 años?

Este beneficio aplica para mujeres con 28 años de servicio y hombres con 30 años; consulta los detalles de la Jubilación Décimo Transitorio y quiénes serán los primeros en retirarse a los 55 años.

Para muchos trabajadores, el sueño de una jubilación temprana está cada vez más cerca gracias a las reglas que permiten adelantar el retiro. Quienes eligieron mantenerse en el régimen anterior del ISSSTE tienen ahora la oportunidad de conocer cómo se ajustarán sus beneficios este año y si llevas años de servicio y quieres saber si cumples con el perfil, revisa todo lo que sabemos sobre la jubilación por el Décimo Transitorio y quiénes serán los primeros en retirarse a los 55 años, según su año de nacimiento.

¿Cuándo me puedo jubilar por el décimo transitorio?

Para tramitar tu jubilación con el décimo transitorio puedes iniciar el proceso en el momento en que logres reunir los requisitos que marca la Ley del ISSSTE que son el tiempo de cotización y la edad mínima.

Para este año 2026, la edad mínima es de 56 años para las mujeres y 58 años para los hombres.

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¿Cómo jubilarse a los 55 años en el ISSSTE?

Para conseguir la jubilación décimo transitorio a los 55 años de edad, es necesario esperar al año en que el calendario de reducción gradual autorice esa edad específica para tu género, un proceso que comenzará a verse a partir de 2028. Es estrictamente necesario haber completado tus años de servicio y, muy importante, pertenecer al régimen del Décimo Transitorio sin haber aceptado en su momento los bonos de pensión.

¿Quiénes serán los primeros en jubilarse a los 55 años?

Los primeros trabajadores en alcanzar la jubilación décimo transitorio a los 55 años o menos se dividen según su año de nacimiento y género. Aquí te dejamos la lista para que cheques tu caso:

Para las mujeres:

Nacidas en 1973: Cumplen los 55 años en 2028 , el primer año en que el calendario permite esta edad mínima.

Cumplen los , el primer año en que el calendario permite esta edad mínima. Nacidas en 1974: Podrán jubilarse al cumplir los 55 años en 2029 .

Podrán jubilarse al cumplir los . Nacidas en 1975: Alcanzan su meta de 55 años en 2030 .

Alcanzan su meta de . Nacidas en 1981: Son las más beneficiadas, pues se jubilarán en 2034 con solo 53 años.

Para los Hombres:

Nacidos en 1971: Cumplen 57 años en 2028 , que es la edad mínima permitida para ese año.

Cumplen , que es la edad mínima permitida para ese año. Nacidos en 1975: Podrán retirarse con 56 años en 2031 .

Podrán retirarse con . Nacidos en 1979: Serán el primer grupo de hombres que podrá solicitar la jubilación del décimo transitorio exactamente a los 55 años en el 2034.

¿Cómo se calcula la pensión para un trabajador ISSSTE en décimo transitorio?

El cálculo de la jubilación décimo transitorio se realiza tomando como base el 100% del sueldo básico que percibiste durante tu último año de servicio activo. A diferencia de las cuentas individuales, este es diferente, ya que asegura que tu monto mensual sea equivalente a la totalidad del salario básico registrado ante el ISSSTE al momento de tu baja definitiva.

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