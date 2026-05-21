Migración y seguridad marcan reunión entre Claudia Sheinbaum y Markwayne Mullin

Más de dos horas duró el encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum, el gabinete de seguridad y el secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin.

Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países. pic.twitter.com/qmqWGGTGCa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 21, 2026

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¿Quiénes participaron en la reunión en Palacio Nacional?

Fue después de las 14:15 horas cuando en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y junto al embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri y el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, salieron de Palacio Nacional.

Minutos después la Jefa del Ejecutivo Federal posteo un mensaje a través de su cuenta de red social “X” donde manifestó

“Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países”. —

President @Claudiashein: “We welcomed the U.S. Secretary of Homeland Security, Markwayne Mullin, to the National Palace. We agreed to continue collaborating jointly within the framework of mutual respect between our nations." https://t.co/51pnklrEit — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) May 21, 2026

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¿Qué temas abordaron México y Estados Unidos?

También publicó dos fotografías en una de ellas se notó en compañía del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velazco, la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Defensa Nacional; Ricardo Trevilla, ademas del de Marina, Raymundo Pedro Morales, de seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En la conferencia matutina Sheinbaum Pardo comentó que en la reunión se hablaría del seguimiento a los acuerdos en materia de seguridad y la necesidad del respeto a derecho de mexicanos en Estados Unidos, ello tras la muerte de al menos 14 connacionales que se encontraban bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Cabe mencionar que la Jefa del Ejecutivo Federal explicó que serían dos reuniones una de Mullin con su equipo, con ella y el Gabinete de seguridad y una más solo entre estadounidenses y el gabinete mexicano.

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