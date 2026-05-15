Sheinbaum y Trump acuerdan continuar diálogo en seguridad y comercio

Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada con Donald Trump para abordar temas de seguridad, comercio y futuras reuniones bilaterales.

En medio de las investigaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos por presunto narcotráfico, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que sostuvo una llamada con su homólogo, Donald Trump.

En la comunicación de ambos mandatarios se acordó un encuentro de colaboradores estadunidenses.

En redes sociales Sheinbaum informó “Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”.

Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio. Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro… pic.twitter.com/r3zJb4p0zC — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026

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Está llamada telefónica ocurre luego de varias semanas de que se supo de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua.

Y también tras la acusación de narcotráfico del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa y en medio de la revisión del tratado trilateral comercial.

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