Sheinbaum y Trump acuerdan continuar diálogo en seguridad y comercio
Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada con Donald Trump para abordar temas de seguridad, comercio y futuras reuniones bilaterales.
En medio de las investigaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos por presunto narcotráfico, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que sostuvo una llamada con su homólogo, Donald Trump.
En la comunicación de ambos mandatarios se acordó un encuentro de colaboradores estadunidenses.
En redes sociales Sheinbaum informó “Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”.
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Está llamada telefónica ocurre luego de varias semanas de que se supo de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua.
Y también tras la acusación de narcotráfico del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa y en medio de la revisión del tratado trilateral comercial.
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ahz.