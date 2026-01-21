Quiénes son los 37 narcotraficantes extraditados a Estados Unidos por México en enero de 2026

El 20 de enero de 2026, el gobierno de México realizó lo que hasta ahora es la mayor entrega masiva de presuntos integrantes de cárteles de drogas a Estados Unidos, trasladando a 37 personas solicitadas por autoridades norteamericanas por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. Esta acción fue presentada oficialmente como parte de un esquema de cooperación bilateral para enfrentar redes transnacionales, y es la tercera ronda de extradiciones de este tipo en menos de un año, con 92 criminales de alto impacto enviados al vecino país hasta ahora.

La lista de los 37 trasladados incluye líderes regionales, operadores logísticos, financieros y mandos intermedios de estructuras delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, los Beltrán Leyva, el Cártel del Noreste y células ligadas a Los Zetas, entre otras.

Líderes y operadores con mayor perfil

Entre los nombres más relevantes se encuentran:

Mandos medios y otros perfiles

Ricardo González Sauceda, “El Ricky” : considerado uno de los principales jefes regionales del Cártel del Noreste , con presencia histórica en estados como Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

: considerado uno de los principales jefes regionales del , con presencia histórica en estados como Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla” / “El Sagitario” : operador clave vinculado a los Beltrán Leyva , señalado por su papel en la logística y tráfico de drogas sintéticas a Estados Unidos.

: operador clave vinculado a los , señalado por su papel en la logística y tráfico de drogas sintéticas a Estados Unidos. Juan Pablo Bastidas Erenas, “Payo Zurita” : otro integrante de la estructura de los Beltrán Leyva, identificado como pieza importante en la distribución internacional de fentanilo y metanfetamina.

: otro integrante de la estructura de los Beltrán Leyva, identificado como pieza importante en la distribución internacional de fentanilo y metanfetamina. Armando Gómez Núñez, “Delta 1” : uno de los líderes operativos del CJNG y fundador de la célula armada conocida como Los Deltas .

: uno de los líderes operativos del y fundador de la célula armada conocida como . Daniel Alfredo Blando Joo, “El Cubano” : señalado por autoridades como operador logístico del narcotráfico, especialmente en lo que toca a drogas sintéticas dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa.

: señalado por autoridades como operador logístico del narcotráfico, especialmente en lo que toca a drogas sintéticas dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa. Ricardo Cortez Mateos, “El Billetón”: identificado como operador financiero y logístico asociado a células del Cártel del Golfo.

Además de los operadores de alto impacto, la lista incorpora a figuras consideradas importantes para la operación de las redes delictivas, aunque con perfiles menos visibles públicamente:

Fidel Félix Ochoa, “Don Fido” – operativo relacionado con crimen organizado.

– operativo relacionado con crimen organizado. Luis Alonso Navarro Quezada, “El Pez” – vinculado al CJNG y redes de tráfico de fentanilo.

– vinculado al CJNG y redes de tráfico de fentanilo. Eliezer David Seas Centeño, “El Picho / El Cerebro” – implicado en tráfico de drogas y secuestro.

Entre los nombres incluidos también figuran mandos o presuntos líderes de células o grupos con vínculos con estructuras mayores, como Juan Pedro Saldívar Farías (“El Z-27” / “El Orejón”), asociado antiguamente a los Zetas, así como Jair Francisco Patrón Tobías (“El H4” / “El Crixus”), hijo de un jefe de plaza de los Beltrán Leyva.

La única mujer en la tercera entrega

Dentro de este grupo de 37 extraditados destaca María del Rosario Navarro Sánchez, conocida como La Señora o La Chayo, señalada como operadora de alto nivel dentro del CJNG y acusada en Estados Unidos por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Es la única mujer entre los trasladados en esta tanda.

Perfiles con menor visibilidad pública

El resto de los nombres corresponde a presuntos participantes en actividades relacionadas con tráfico de drogas, violencia y estructuras criminales, pero con antecedentes menos detallados en fuentes abiertas. Entre ellos se encuentran:

Guillermo Isaías Pérez Parra

Manuel Ignacio Correa, “El Argentino”

Yahir Alejandro Luján Rojo, “El Rojo”

Carlos Alberto Guerrero Mercado, “El Químico”

Óscar Eduardo Hernández, “El O”

Lucas Anthony Mendoza, “T”

Eliomar Segura Torres, “Helio”

Eduardo Rigoberto Velasco Calderón

Francisco Arredondo Colmenero, “Pancho”

Gustavo Alfonso (o Adolfo) Castro Medina

Luis Carlos Dávalos López

Daniel Manera (o Menera) Macías, “El Danny / El Michoacano”

Juan Carlos Alonso Reyes

Abraham Macías Mendoza, “Don Abraham”

Julio César Mancera Dozal, “La Tortuga”

Rodrigo Pérez Mezquite, “Don Rodrigo”

José Pineda Pérez, “Pretty Boy / JP”

José Torres Espinosa, “Big Joe”

Este grupo de extraditados representa una combinación de líderes, operadores logísticos y figuras de apoyo dentro de las grandes organizaciones del crimen organizado, lo que, según las autoridades mexicanas y estadounidenses, busca debilitar la capacidad de operación transnacional de estas redes.

