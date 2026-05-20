Registro de 161.7 millones de líneas telefónicas no se va a lograr: Ernesto Piedras

A unos días de que se cumpla la obligatoriedad del registro de líneas telefónicas de celulares en México, solo 30 millones de un universo de 167.1 millones de líneas han sido registradas, de acuerdo con el director general de The Competitive Intelligence Unit, Ernest Piedras, acción en la que dijo “hay una contradicción entre la legalidad de la Constitución y el no registrarte”.

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Registro telefónico y avance de líneas registradas

En el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus, Piedras detalló que bajo los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los prestadores de servicio buscan concluir con el registro de líneas telefónicas bajo la advertencia de “no te voy a cancelar la línea, pero te interrumpiré tu servicio… a excepción de las emergencias, no podremos intercambiar llamadas, ni hacer compras en línea, ni todo lo que se hace comúnmente”.

Pero actualmente dijo, “hay 161.7 millones de líneas de las cuales solo se han registrado en cinco meses 30 millones, no se va a lograr el objetivo para el 30 de junio se tendrían que registrar 2 millones de líneas al día”.

A su vez, dijo que “se podría dar un plazo mayor e incurrir en otros mecanismos utilizados en otros países porque con esto no se van a prevenir los delitos digitales que se pueden hacer de un montón de maneras más”, mientras tanto, “algunos ni estaban enterados y otros afirman no voy a dar mis datos, esto es un “berenjenal”, señaló.

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Inteligencia Artificial y educación digital

El especialista también habló de la Inteligencia Artificial, la que dijo “no tiene freno ni revesa”, y aunque al inicio consideró sería solo tema de moda, hoy la define como “el sistema capaz de simular las capacidades humanas, de aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas que los seres humanos le han impreso a los sistemas computacionales, va muy acelerado en desarrollo y producción porque ha sido adoptado por empresas, las personas, las escuelas”.

Dijo que el tratamiento de la IA debe abordarse desde la regulación ética en todos los niveles y haciendo una analogía recordó que al inicio se pensaba que vendría a desplazar la labor del ser humano y que en su momento el escribano fue relegado con la llegada de la imprenta, pero “ahora estamos mucho mejor”.

No obstante, reconoció que el tema se debe abordar regulatoria y éticamente en empresas, proceso de inventarios, almacenamiento, porque “viene muy acelerado”.

La tecnología nos pone a prueba, pero socialmente nos deja mejor”. —

Finalmente, señaló que computadoras o celulares nos van induciendo a tener mejores aprendizajes y a evolucionar como personas y sociedades, pero tenemos que incurrir en la capacitación, por lo que recomendó “invertir en educación digital para estar al corriente y no rezagarnos”.

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