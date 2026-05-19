Ébola enciende alertas en Estados Unidos: Prohibirán entrada a viajeros que hayan estado en países con brote

El avance del Ébola en África central ya comenzó a provocar medidas internacionales. Ahora, Estados Unidos anunció nuevas restricciones migratorias y sanitarias para personas extranjeras que hayan estado recientemente en países donde actualmente existe un brote activo del virus.

La decisión ocurre después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara una emergencia internacional por el aumento de casos de Ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, situación que ya mantiene en alerta a distintos gobiernos y aeropuertos alrededor del mundo.

¿Qué personas no podrán entrar a Estados Unidos por el brote de Ébola?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Estados Unidos restringirá el ingreso de viajeros extranjeros que hayan estado en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur durante los últimos 21 días.

Además, las autoridades estadounidenses implementarán controles sanitarios más estrictos en aeropuertos y puntos de entrada al país para intentar evitar contagios relacionados con el brote de Ébola que actualmente afecta a África central.

Las medidas comenzaron a aplicarse desde el 18 de mayo de 2026 y forman parte de protocolos de emergencia sanitaria activados tras la alerta internacional emitida por la OMS.

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¿Qué se sabe del brote de Ébola que preocupa al mundo?

La OMS informó que el brote de Ébola ya dejó decenas de muertes sospechosas y cientos de casos potenciales en la República Democrática del Congo, además de contagios confirmados en Uganda.

Especialistas señalaron que preocupa especialmente la variante Bundibugyo del virus porque es poco común y actualmente no existen vacunas o tratamientos completamente aprobados para esta cepa específica.

El Ébola es una enfermedad viral grave que se transmite principalmente por contacto con fluidos corporales de personas o animales infectados y puede provocar síntomas severos, incluyendo fiebre, hemorragias y fallas orgánicas.

¿Qué dijeron las autoridades de Estados Unidos sobre el Ébola?

Aunque el gobierno estadounidense aclaró que el riesgo inmediato para la población general sigue siendo bajo, las autoridades sanitarias explicaron que buscan evitar cualquier posible propagación internacional del ébola.

Además de las restricciones de entrada, Estados Unidos reforzará monitoreos médicos, revisiones de salud pública y coordinación con aerolíneas y autoridades fronterizas.

Mientras tanto, organismos internacionales continúan siguiendo de cerca el avance del brote de Ébola en África, especialmente por el riesgo de expansión hacia otros países mediante viajes internacionales y movilidad fronteriza.