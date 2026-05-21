Reforma electoral de Sheinbaum provoca burlas y críticas en el Senado

Como una burla calificaron senadores de oposición la nueva reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum para bloquear o cazar a “narcocandidatos”.

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¿Qué dijeron PRI y PAN sobre la nueva Comisión?

“Esa nueva comisión la debería de poner en su partido, Morena, porque ahí están los narcopolíticos”. — Carolina Viggiano, senadora del PRI

Mientras que el panista Ricardo Anaya dijo que de nada sirve la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, si no va a tener autoridad para castigar a aspirantes o partidos coludidos con el crimen organizado.

“Se trata de una Comisión superficial, y que no tendrá consecuencias”. — Ricardo Anaya, senador del PAN

🔴 Conferencia de prensa de legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario de Morena. https://t.co/XY169gzu4a — Senado de México (@senadomexicano) May 21, 2026

¿Cómo defiende Morena la reforma electoral?

En tanto, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, flanqueado por diputados como Pedro Haces y Gabriel García Hernández, explicó que la reforma electoral a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales formará parte del periodo extraordinario y plantea la creación de una comisión integrada por cinco consejeros electorales.

Detalló que dicho órgano tendría facultades para solicitar información a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, con el objetivo de detectar “riesgos razonables” en candidaturas vinculadas con actividades ilícitas.

¿Cómo funcionaría la revisión de candidatos?

Ávila sostuvo que uno de los elementos centrales de la iniciativa es que cualquier persona que aspire a una candidatura deberá autorizar de manera obligatoria ser sometida a revisión por parte de las autoridades.

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