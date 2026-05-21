Polémica en la SCJN: Investigan a trabajadoras por usar oficinas para promocionar botanas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que inició una revisión interna tras la difusión en redes sociales de un video grabado dentro de sus instalaciones, al señalar que los espacios del Máximo Tribunal deben utilizarse exclusivamente para actividades jurisdiccionales e institucionales.

Tarjeta Informativa | Ante la difusión en redes sociales de un video grabado en las oficinas del Máximo Tribunal, la #SCJN informa👇 pic.twitter.com/vgGm8Kq53c — Suprema Corte (@SCJN) May 21, 2026

¿Qué dijo la SCJN sobre el video grabado en sus oficinas?

A través de un comunicado, la Corte precisó que ni la institución ni el ministro Irving Espinosa Betanzo autorizaron el uso de oficinas para actividades de comunicación con fines comerciales o de promoción privada.

La SCJN indicó que el contenido difundido fue realizado “a título estrictamente personal” y subrayó que no representa ni constituye una actividad oficial del órgano judicial.

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¿Qué medidas tomó la Suprema Corte?

Asimismo, detalló que se solicitó el retiro inmediato del material audiovisual, el cual ya no se encuentra disponible en las cuentas donde fue publicado.

El Alto Tribunal también informó que instruyó la revisión de los hechos para determinar si existió un uso indebido de espacios, tiempo laboral, mobiliario o recursos institucionales.

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¿Qué ocurrió con las personas involucradas?

De acuerdo con el comunicado, las personas involucradas presentaron su renuncia con efectos inmediatos e irrevocables.

Finalmente, la Suprema Corte reiteró su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos y sostuvo que sus instalaciones deben destinarse únicamente a los fines establecidos por la Constitución.

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