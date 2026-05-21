Ambientalistas mantienen protestas en defensa de la playa Mahahual en CDMX
Colectivos ambientalistas respaldaron la decisión de la SEMARNAT de frenar el proyecto turístico de Royal Caribbean en la playa Mahahual, Quintana Roo, por el impacto ecológico que causaría.
Continúan manifestándose colectivos ambientalistas frente al edificio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en defensa de la playa Mahahual, en Quintana Roo.
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¿Por qué protestan ambientalistas por la playa Mahahual?
Las defensoras del medio ambiente expresan su apoyo a la decisión de la SEMARNAT de no autorizar el complejo turístico de la empresa de cruceros Royal Caribbean, debido al daño ecológico que provocaría en Mahahual.
Los manifestantes exigen a la titular de la SEMARNAT que les entregue el resolutivo firmado para tener certeza de la cancelación de este proyecto turístico, así lo señaló Luis Amezcua, habitante de Mahahual.
¿Qué buscan los colectivos ambientalistas?
Los argumentos de este resolutivo les servirán para la defensa de otras playas en Quintana Roo y en todo el país.
Cabe señalar que los manifestantes mantienen bloqueado un carril de manera intermitente de la Avenida Ejército Nacional, en el sentido que va de Circuito Interior a Mariano Escobedo.