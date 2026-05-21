Ambientalistas mantienen protestas en defensa de la playa Mahahual en CDMX

Continúan manifestándose colectivos ambientalistas frente al edificio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en defensa de la playa Mahahual, en Quintana Roo.

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¿Por qué protestan ambientalistas por la playa Mahahual?

Las defensoras del medio ambiente expresan su apoyo a la decisión de la SEMARNAT de no autorizar el complejo turístico de la empresa de cruceros Royal Caribbean, debido al daño ecológico que provocaría en Mahahual.

Los manifestantes exigen a la titular de la SEMARNAT que les entregue el resolutivo firmado para tener certeza de la cancelación de este proyecto turístico, así lo señaló Luis Amezcua, habitante de Mahahual.

Foto: W Radio Ampliar

¿Qué buscan los colectivos ambientalistas?

Los argumentos de este resolutivo les servirán para la defensa de otras playas en Quintana Roo y en todo el país.

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Cabe señalar que los manifestantes mantienen bloqueado un carril de manera intermitente de la Avenida Ejército Nacional, en el sentido que va de Circuito Interior a Mariano Escobedo.

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