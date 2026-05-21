Enviará Sheinbaum iniciativa para evitar candidatos con nexos al crimen organizado

Para que en el 2027 no lleguen candidatas y candidatos relacionados al crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se enviará al Congreso una iniciativa para que los próximos abanderados de los distintos partidos puedan pasar antes por un filtro de revisión de autoridades de seguridad.

¿Qué propone la iniciativa para las elecciones de 2027?

Durante la mañanera en Palacio Nacional, indicó que dicho proyecto es parte del “Plan A” que fue rechazado por las distintas bancadas; sin embargo, dijo surge como una medida preventiva ante situaciones específicas que se han detectado en diversas regiones del país.

“Hemos vivido en desde que entramos algunos casos y lo subrayo, algunos casos de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada. Planteamos qué se puede hacer para evitar o que el INE tenga las capacidades para poder saber por lo menos una investigación. Obviamente, todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia que marca nuestra Constitución y las leyes. Y además son casos aislados, no es una cosa generalizada, son casos aislados.”

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¿Cómo funcionará la comisión de verificación del INE?

Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia, explicó que se propone la creación de una comisión especial en el Instituto Nacional Electoral (INE) que solicitará la verificación de la integridad de las candidaturas y evitar vínculos con la delincuencia organizada.

“Esta es una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Estamos proponiendo la creación de una comisión de verificación de integridad de candidaturas que dependa del INE. Esta comisión será integrada por cinco consejeros electorales elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General. La comisión será un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.”

Ante las dudas sobre si este mecanismo vulneraría los derechos políticos de los aspirantes o si actuaría como una vía de censura previa, la funcionaria aclaró bajo qué los criterios los trabajarán las dependencias del Estado; sin embargo, dijo, solo se identificarán “focos rojos”, y en caso de encontrar datos relevantes se podría iniciar investigaciones.

“Y obviamente no estamos en un proceso en el cual ya se tenga toda la evidencia para abrir una carpeta de investigación y tampoco ya acreditado el delito para una sentencia. En realidad lo que hacen las dependencias es analizar antecedentes y toda la información necesaria para identificar focos rojos. Entonces no quiere decir que ya estén diciendo que una persona esté como tal vinculada. Incluso lo poníamos ahí que de encontrar información, pues tiene que proceder y hacerse su investigación. Pero si encuentra alguna información relevante que identifique como riesgo razonable y hay que este establecerlo en ese marco, entonces transmite esa información.”

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¿Los partidos estarán obligados a rechazar candidaturas?

Finalmente, precisó que el dictamen final sobre postular o no a un aspirante recae de manera absoluta en los partidos políticos por lo que este procedimiento no representa una inhabilitación o un bloqueo a los derechos ciudadanos de ser votados.

“Pero tampoco el partido político está obligado necesariamente a respetarles, es decir, con esa información toma una decisión si postula a no a determinada persona. Es decir, no es un filtro que inhabilite a una persona para ser candidata. Esta persona no podría impugnar dicha determinación porque no le estamos bloqueando la posibilidad de ser o no candidata, simplemente la comisión le entrega al partido político y el partido político toma sus decisiones internas de a quién va a postular, pero ya con esta información que antes no se tenía.”

Luisa María Alcalde aclaró que previamente las personas que aspiren a una candidatura deberán manifestar al partido político su conformidad de ser evaluados. Independientemente de la decisión del partido de someterla o no a consulta, todo el proceso destacó, se realizará en confidencialidad.

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