Mx - ¿Qué es el Plan B de la reforma electoral de Sheinbaum y cómo cambia al INE en México? FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La reciente aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral, impulsado en la agenda de Claudia Sheinbaum, revive el debate sobre funcionamiento del sistema democrático en México. Se trata de una serie de cambios a leyes secundarias que buscan reducir costos y reconfigurar la operación electoral sin modificar la Constitución.

En términos prácticos, el Plan B retoma ajustes previamente planteados en el sexenio anterior y propone una reingeniería institucional que impacta directamente al Instituto Nacional Electoral. Mientras el oficialismo defiende la medida como un paso hacia la austeridad, críticos advierten riesgos en la capacidad operativa del árbitro electoral.

La discusión no es menor. arias disposiciones ya han sido objeto de controversia y revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que mantiene el tema en constante evolución y bajo vigilancia jurídica.

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Plan B de reforma electoral: en qué consiste

El Plan B se centra en modificar leyes secundarias para introducir cambios operativos en el sistema electoral mexicano sin requerir mayoría constitucional.

Entre sus ejes principales destacan:

Reducción de la estructura y personal del INE

Ajustes en la operación de organismos electorales locales (OPLEs)

Cambios en procesos de capacitación electoral

Flexibilización en reglas de propaganda política

Modificaciones administrativas al padrón electoral

Cambios al INE: reducción, centralización y ajustes operativos

Uno de los puntos más relevantes del Plan B es la reconfiguración del INE. La propuesta contempla recortes en su estructura administrativa, lo que implica menos personal y una reorganización de funciones clave.

Además, se plantean ajustes que podrían centralizar tareas que antes realizaban organismos locales, lo que ha generado debate sobre el equilibrio entre eficiencia y autonomía electoral.

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Argumentos a favor y críticas al Plan B

El discurso oficial sostiene que la reforma busca “abaratar la democracia” y eliminar gastos excesivos dentro del sistema electoral.

Sin embargo, especialistas y sectores de oposición han advertido que estos cambios podrían debilitar la capacidad técnica del INE, afectar la organización de elecciones y abrir espacios a posibles interferencias políticas.

Plan B y la Suprema Corte

Diversos puntos del Plan B han sido impugnados, y la Suprema Corte ya ha invalidado partes relevantes en el pasado por fallas en el proceso legislativo y posibles conflictos constitucionales.

El futuro de esta reforma dependerá de nuevas resoluciones judiciales, lo que convierte al Plan B en un tema clave rumbo a los próximos procesos electorales en México.