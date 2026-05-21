Pago Pensión ISSSTE de junio: Jubilados reciben antes su depósito; esta es la fecha exacta

La SCJN eliminó el requisito de los 5 años de concubinato para cobrar la pension issste. Ahora puedes tramitarla demostrando tu unión sin importar el tiempo que vivieron juntos.

Estamos por finalizar mayo y eso significa que los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya están a la espera del pago de su pensión del próximo mes.

Una de las dudas que surge entre los pensionados del ISSSTE es conocer cuándo el Instituto se hace cargo de la repartición de fondos que mes con mes hace a sus jubilados y aquí te lo contamos.

Saber la fecha de pago, ayuda a sus afiliados a organizar mejor sus gastos y la buena noticia es que la pensión de mayo se adelanta para los jubilados del ISSSTE, como resultado de un ajuste en su calendario por la coincidencia de los últimos días de mayo con el fin de semana.

¿Cuándo pagan la pensión del ISSSTE de junio?

El depósito correspondiente a junio se realizará el próximo viernes 29 de mayo, de acuerdo con el calendario oficial.

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¿Qué hacer si no llega el pago de la pensión ISSSTE?

En caso de que el pago no se refleje en la cuenta bancaria, las autoridades ponen a disposición estos canales de atención:

Comunícate al número del ISSSTE: 55 4000 1000

Envía correo a atencionciudadana@issste.gob.mx

Acude a oficinas o representación del ISSSTE

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El depósito de la jubilación se efectúa de forma automática en la cuenta bancaria asignada a cada beneficiario, lo que permite acceso seguro e inmediato a los fondos. El ISSSTE recomienda a los pensionados aprovechar la tarjeta de pago en supermercados, farmacias y establecimientos autorizados. Esta medida busca reducir aglomeraciones y posibles riesgos para los adultos mayores.