Registro obligatorio de celulares es automático en líneas pospago: ¿Cómo saber cuál tengo?

El registro obligatorio de celulares 2026 aplica solo de forma manual para líneas de prepago. Si tienes dudas, revisa tu contrato o consulta directamente con tu operador para confirmar tu esquema y no perder tu número.

Si tu línea es pospago, el registro obligatorio de celulares 2026 se realiza de forma automática y no tienes que hacer ningún trámite adicional. El problema es que muchos usuarios no saben si su línea es pospago o prepago, sobre todo por los planes que hoy ofrecen las compañías telefónicas. Así que si no sabes cuál es la que tienes, aquí te explicamos cómo saberlo.

¿Por qué el pospago se registra en automático?

El registro obligatorio de celulares 2026 busca vincular cada número telefónico con la identidad de su titular, a través de una identificación oficial y la CURP, de acuerdo con la autoridad reguladora de telecomunicaciones.

En las líneas de pospago, este proceso no requiere acción del usuario porque el operador ya tiene toda tu información. Al contratar el servicio, firmaste un contrato, validaste tu identidad y vinculaste un método de pago mensual. Con ese expediente, la empresa telefónica puede realizar el registro.

En cambio, las líneas de prepago no cuentan con un contrato ni con datos personales desde el inicio, lo que obliga a esos usuarios a realizar el trámite por su cuenta para conservar su número.

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¿Cómo saber si mi línea es Pospago o Prepago?

Para saber si tu línea es pospago o prepago, revisa lo siguiente y ubica en cuál de los dos casos estás:

Eres POSPAGO (registro automático) si:

Recibes una factura mensual , ya sea por correo electrónico o en la app de tu operador, con el detalle de tu consumo.

, ya sea por correo electrónico o en la app de tu operador, con el detalle de tu consumo. Firmaste un contrato al contratar el servicio, con o sin equipo incluido.

al contratar el servicio, con o sin equipo incluido. Pagas una renta fija cada mes , ya sea domiciliada a tu tarjeta o directamente en ventanilla.

, ya sea domiciliada a tu tarjeta o directamente en ventanilla. Tienes un plan controlado, pero con pago mensual mediante factura. Aunque tenga límites, sigue siendo pospago y no requiere registro manual.

Eres PREPAGO (debes registrarte tú mismo) si:

Funcionas con recargas , comprando saldo en tiendas, supermercados o apps bancarias.

, comprando saldo en tiendas, supermercados o apps bancarias. Nunca diste tus datos personales (nombre, CURP o identificación oficial) al activar tu chip.

Si estás en este segundo caso, sí te toca hacer el registro obligatorio de celulares 2026.

¿Qué pasa si no registro mi celular en 2026?

Si no cumples con el registro obligatorio de celulares 2026, tu línea puede ser suspendida de manera definitiva. Esto implica quedarte sin llamadas, mensajes y acceso a internet móvil, aunque tengas saldo o recargas vigentes.

Por eso, lo más importante ahorita es identificar si tu línea es pospago o prepago.

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