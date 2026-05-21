Marcha IPN: ¿Qué exigen las y los estudiantes del Instituto y por qué tomaron las instalaciones del Canal 11?

La marcha IPN por parte de los estudiantes universitarios no es algo de hoy, los estudiantes se han manifestado en varias ocasiones desde hace poco más de dos semanas. Por lo que si quieres saber qué exigen y por qué en dos ocasiones han tomado las instalaciones del canal 11, sigue leyendo para no perderte ningún detalle.

¿Cuál es el objetivo de la marcha IPN?

De acuerdo con lo dicho por los estudiantes, la marcha IPN tiene objetivo principal presionar a las autoridades correspondientes y a la SEP para responder a un pliego petitorio que demanda:

Mejores condiciones académicas y administrativas

Atención a problemas internos en algunos planteles

Restitución de recursos institucionales

Reincorporación de plazas docentes vacantes

Apertura de mesas de diálogo con autoridades

Por lo que esta marcha IPN ha sido de las más grandes en los últimos días, ya que en varias ocasiones se han pronunciado al respecto sobre su pliego petitorio y la exigencia de que algunas de las autoridades antes mencionadas, les atiendan.

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Estudiantes del IPN tomaron las instalaciones del canal 11 para protestar

Los y las estudiantes de la institución decidieron que para llamar la atención de las autoridades y exigirles el respeto merecido, tomar las instalaciones del Canal 11 era la única vía disponible luego de que no se concretara ninguna reunión con ellos.

No es la primera vez que lo hacen, pues hace semanas un grupo tomó en plena transmisión en vivo el canal 11, televisora que pertenece al IPN y al Gobierno. Esto solo visibiliza el conflicto públicamente para aumentar la presión mediática y que los y las responsables, les hagan el debido caso para responder a sus exigencias.

Por lo que hoy, tomaron sus instalaciones y gritaron consignas, pidiendo que por favor el canal 11 exponga lo que sucede en los planteles del IPN.

Éstos mencionaron que hubo agresiones por parte de las autoridades del canal, diciendo que no era justo ya que la marcha IPN es completamente pacífica.

¿Qué escuelas se han unido a la marcha del IPN?

Hasta el momento, solo se sabe que a la marcha del IPN las escuelas en protesta fueron:

Escuela Superior de Economía

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Sin embargo, se espera que más estudiantes de distintas divisiones se unan en los próximos días y en las siguientes marchas IPN, ya que los y las estudiantes denuncian que no se van a cansar hasta que alguien les dé una respuesta, y si no hay alguna, irán el 11 de junio a cerrar calles por el sur rumbo a la sede del Mundial 2026.

Esto solo evidencia que los y las estudiantes comienzan a levantar la voz ante sus exigencias y derechos como alumnos de una de las mejores instituciones de México.