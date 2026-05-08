¿Cómo funciona la jubilación anticipada con el Décimo Transitorio del ISSSTE en 2026?

Checa cómo quedó la tabla de jubilación del artículo Décimo Transitorio del ISSSTE para acceder a la jubilación anticipada.

La pensión anticipada con el Décimo Transitorio del ISSSTE es una opción que muchos trabajadores comienzan a voltear a ver conforme se acercan a cumplir años de servicio y edad. En este año, el marco está vigente y se enlaza con ajustes recientes en la edad de jubilación. Por eso, entender cómo funciona la jubilación anticipada en 2026, a quién le aplica y qué debes tomar en cuenta, es bien importante para saber si este esquema puede jugar a tu favor.

¿Cómo queda la jubilación en 2026?

La jubilación en 2026 queda dentro de un periodo de transición, no como un cambio a las edades mínimas bajas. Este año te puedes jubilar con una edad ligeramente menor a la prevista antes, pero aún dentro de un esquema escalonado.

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¿La edad de jubilación del ISSSTE baja desde 2026 para trabajadores del décimo transitorio?

Sí. La edad de jubilación del ISSSTE para el Décimo Transitorio sí empieza a bajar desde 2026.

Lo que ocurre es que se frena definitivamente el incremento que venía desde la reforma de 2007. A partir de ahí, la edad mínima comienza a reducirse de forma gradual.

El chiste es beneficiar a los trabajadores que permanecieron en este régimen y no migraron a cuentas individuales.

¿Cuándo me puedo jubilar en el ISSSTE décimo transitorio?

Puedes jubilarte en el ISSSTE bajo el Décimo Transitorio cuando cumplas dos requisitos al mismo tiempo, la edad y años de servicio:

Hombres necesitan mínimo 30 años de servicio

Mujeres necesitan mínimo 28 años de servicio

Además, debes cumplir la edad que marque la tabla de jubilación vigente en ese año, ya con la reducción gradual aplicada.

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