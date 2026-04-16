Pensión ISSSTE 2026: SCJN elimina este requisito obligatorio para solicitar el apoyo

La SCJN eliminó el requisito de los 5 años de concubinato para cobrar la pension issste. Ahora puedes tramitarla demostrando tu unión sin importar el tiempo que vivieron juntos.

Mucho ojo si eres derechohabiente o pareja de alguien que cotiza en el ISSSTE porque lo que antes era un requisito obligatorio, hoy es historia. Una nueva resolución judicial tumbó una de las barreras más antiguas y criticadas en los trámites de seguridad social en México. ¿Te dijeron que te faltaban años para poder proteger a los tuyos? Sigue leyendo, porque esa respuesta acaba de quedar obsoleta.

¿Qué cambió en la ley para la pensión del ISSSTE en 2026?

Lo que cambió en la ley para la pensión del ISSSTE es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó recientemente que los artículos 41 y 131 de la Ley del ISSSTE son inconstitucionales. Anteriormente, estos apartados obligaban a las parejas en concubinato a acreditar al menos cinco años de vida en común para poder recibir la pensión por muerte y servicios de salud.

El Pleno de la Corte concluyó que este plazo fijo era una medida exagerada y discriminatoria. Si bien la institución busca evitar fraudes, no puede ignorar relaciones legítimas y solidarias solo por no cumplir con un conteo de días.

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¿Cómo puedo acreditar el concubinato ante el ISSSTE ahora?

Para acreditar el concubinato ante el ISSSTE ahora, ya no necesitas el requisito de tiempo mínimo, pero todavía es necesario demostrar que existía una relación fehaciente. La diferencia es que ahora el ISSSTE tiene la obligación de valorar otras pruebas de tu vida en común como:

Pruebas de convivencia diaria.

Constancias de dependencia económica

Documentos que acrediten un lazo afectivo sólido

Actas de nacimiento de hijos en común

¿A quiénes beneficia esta nueva resolución de la Corte?

Esta nueva resolución de la Corte beneficia directamente a las parejas sobrevivientes de trabajadores o pensionados del ISSSTE que anteriormente fueron rechazadas o se sentían desamparadas por no cumplir con el tiempo mínimo de unión. Por lo que, si tienes un proceso detenido o te dijeron que no se podía por el tiempo, es el momento para retomar tu trámite.

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