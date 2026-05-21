Motociclistas pagarán más de 2,000 pesos de multa por “filtrar” irresponsablemente al circular en CDMX

En la Ciudad de México, los motociclistas que realicen maniobras peligrosas al circular entre vehículos podrían recibir multas superiores a los 2,000 pesos durante este 2026. Así lo establece el Reglamento de Tránsito de la CDMX, el cual mantiene restricciones específicas para quienes “filtran” de manera irresponsable entre carriles o rebasan sin respetar las medidas de seguridad.

Estas son las multas para motociclistas que conduzcan de forma peligrosa en CDMX

Aunque muchos conductores de motocicleta utilizan esta práctica para avanzar en medio del tráfico, las autoridades capitalinas recuerdan que no todas las maniobras están permitidas. El reglamento señala que los motociclistas sí pueden circular entre carriles detenidos, siempre y cuando exista espacio suficiente, se haga a baja velocidad y sin poner en riesgo a peatones o automovilistas.

Te puede interesar: Multarán con 7,000 pesos y corralón a motos y autos por usar el carril exclusivo del Metrobús en CDMX

Sin embargo, cuando un motociclista rebasa de forma agresiva, invade espacios inseguros o circula entre autos en movimiento a exceso de velocidad, puede ser sancionado por conducción temeraria. Las multas contempladas para este tipo de infracciones van de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2026 representa montos que pueden superar los 2,000 pesos.

¿Cuándo está permitido filtrar entre carriles con motocicleta en CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también recordó que las motocicletas no deben circular sobre banquetas, ciclovías ni áreas peatonales. Además, está prohibido rebasar por el mismo carril, zigzaguear entre vehículos o invadir carriles confinados del transporte público.

Autoridades capitalinas han incrementado los operativos dirigidos a motociclistas debido al aumento de accidentes relacionados con maniobras riesgosas. Tan solo en avenidas principales como Insurgentes, Periférico y Viaducto, elementos de tránsito mantienen vigilancia constante para detectar conductas indebidas.

El Reglamento de Tránsito de la CDMX también establece que todos los motociclistas deben portar casco certificado y luces encendidas. En caso de reincidencia o faltas graves, las autoridades pueden incluso remitir la unidad al corralón.

Por ello, especialistas recomiendan conducir con precaución y respetar las reglas de circulación para evitar multas, accidentes y sanciones más severas en la capital del país.