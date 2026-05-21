¿Te quedaste sin trabajo? Así puedes retirar dinero de tu AFORE por desempleo este 2026

El retiro de la AFORE por desempleo en 2026 es un derecho legal en México, aunque reduce temporalmente tus semanas de cotización ante el IMSS.

Si te quedaste sin trabajo, en 2026 puedes retirar una parte de tu AFORE por desempleo para cubrir gastos urgentes. El trámite está respaldado por la Ley del Seguro Social y se puede hacer en sucursal o desde el celular, siempre que cumplas con los requisitos del IMSS y tu administradora.

Perder el empleo no solo afecta el ingreso inmediato. Por eso, el retiro de la AFORE por desempleo es una de las opciones más consultadas. Aquí te explicamos cómo retirar el dinero de tu AFORE por desempleo en 2026, cuánto te pueden dar y qué impacto tiene en tu historial ante el IMSS.

¿Cómo puedo sacar dinero de mi AFORE por desempleo?

Para sacar dinero de tu AFORE por desempleo, debes iniciar el trámite directamente con tu administradora, ya sea acudiendo a una sucursal o haciéndolo en línea a través de la app AforeMóvil, si tu AFORE tiene habilitado el proceso digital.

Estos son los requisitos para solicitar el retiro por desempleo en 2026:

Tener al menos 46 días naturales sin empleo, contados desde tu baja ante el IMSS.

Contar con una cuenta AFORE con mínimo 3 años de antigüedad.

Haber cotizado al menos 2 años ante el IMSS.

No haber realizado este retiro en los últimos 5 años.

Tener actualizado tu Expediente de Identificación del Trabajador, con datos biométricos, fotografía y huellas digitales, directamente en tu AFORE.

Ojo, porque si tu expediente no está completo o no está vigente, el retiro no se autoriza, aunque cumplas con todo lo demás.

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¿Cuánto dinero te dan en el AFORE por desempleo?

La cantidad de dinero que te dan en el AFORE por desempleo no es fija. El monto se calcula con base en tu salario registrado y el tiempo que llevas cotizando, bajo dos modalidades:

Si tu cuenta AFORE tiene entre 3 y 5 años: La cantidad de dinero que te dan es el equivalente a 30 días de tu último Salario Base de Cotización, con un límite máximo de 10 UMA.

La cantidad de dinero que te dan es el equivalente a 30 días de tu último Salario Base de Cotización, con un límite máximo de 10 UMA. Si tu cuenta AFORE tiene 5 años o más: La cantidad de dinero que te dan es la menor entre 90 días de tu salario promedio de las últimas 250 semanas, o el 11.5% del saldo acumulado en tu subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV).

Este cálculo lo hace automáticamente tu AFORE con la información registrada ante el IMSS.

¿Cómo afecta este retiro a tu futuro en el IMSS?

El retiro de la AFORE por desempleo sí tiene consecuencias a largo plazo. La principal es que el IMSS te descuenta semanas cotizadas de forma proporcional al dinero que retires, lo que puede retrasar tu jubilación o reducir el monto de tu pensión.

La buena noticia es que este impacto no es permanente. La ley te permite recuperar las semanas perdidas si en el futuro devuelves voluntariamente el dinero que retiraste a tu AFORE.

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