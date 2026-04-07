Calendario de jubilación anticipada del ISSSTE: Requisitos y edades para hombres y mujeres

El calendario de jubilación anticipada del ISSSTE se basa en el decreto de 2025; verifica aquí los requisitos y edades para hombres y mujeres.

Si trabajas para el Estado y estás planeando tu retiro, es importante que conozcas cómo se han ajustado los tiempos para dejar la vida laboral tras los últimos cambios que hubo. Con la entrada en vigor de un nuevo decreto, se ha establecido lo que determina en qué momento puedes iniciar este proceso según tus años de servicio y tu edad actual. A continuación, aquí te presentamos el calendario de jubilación anticipada del ISSSTE con los requisitos y edades para hombres y mujeres.

¿Cómo son las jubilaciones en 2026?

Las jubilaciones en 2026 serán más accesibles gracias a un decreto del año pasado que detuvo el incremento de la edad mínima. Si ya cuentas con tus años de servicio completos, los requisitos de edad para jubilarte este año se mantienen en 58 años para los hombres y 56 años para las mujeres, solo aplica para los trabajadores del Estado.

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¿Cuándo me puedo jubilar en el ISSSTE con el décimo transitorio?

Para determinar cuándo te puedes jubilar en el ISSSTE con el décimo transitorio, es bien importante que coincidan tus años de servicio con la edad mínima establecida en el calendario de reducción gradual.

El primer paso es cumplir con el tiempo de cotización requerido, que es de 28 años para las mujeres y 30 años para los hombres. Una vez que cubras este periodo, debes verificar que tu edad sea la permitida para el año en curso; toma en cuenta que si ya tienes los años de servicio pero aún no la edad mínima, deberás esperar al año exacto en que el calendario oficial autorice el retiro para tu rango de edad.

¿Cuál es el nuevo calendario de jubilación anticipada del ISSSTE?

El calendario de jubilación anticipada del ISSSTE, que se refiera a las nuevas tablas de jubilación, establece las edades mínimas de retiro conforme al proceso de reducción gradual para los siguientes años:

2026: Mujeres 56 años / Hombres 58 años

2027: Mujeres 56 años / Hombres 58 años

2028: Mujeres 55 años / Hombres 57 años

2029: Mujeres 55 años / Hombres 57 años

2030: Mujeres 55 años / Hombres 57 años

2031: Mujeres 54 años / Hombres 56 años

2032: Mujeres 54 años / Hombres 56 años

2033: Mujeres 54 años / Hombres 56 años

2034 en adelante: Mujeres 53 años / Hombres 55 años

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