Mundial 2026: Clara Brugada reitera llamado al Home Office en CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, volvió a pedir a los empresarios capitalinos que sus trabajadores laboren en casa durante los partidos de futbol que se realizarán en la Ciudad de México, particularmente el 11 de junio, día de la inauguración de la Copa Mundial.

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¿El home office será obligatorio durante el Mundial?

Solo que ahora la mandataria precisó que esta petición hacia los patrones y los que realizan alguna actividad económica no es obligatoria sino que sería opcional.

“Para que de manera libre y voluntaria puedan durante el día que es la inauguración del Mundial, puedan ayudar a que sus empleados puedan tomar su trabajo, puedan llevar a cabo su trabajo desde casa conocido como home office; es voluntario, es una convocatoria generalmente que pasa en muchos trabajos, que el día de los partidos pues prácticamente se suspende el trabajo y todos se hizo dedican a eso”. —

Jason Armond Ampliar

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¿Qué instituciones ya aplicarán trabajo remoto?

Uno de los argumentos, que ahora esgrimió la mandataria para hacer esta solicitud fue que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya había aprobado el home office Mundial para sus empleados.

“Por ejemplo, el INE pues ya dijo que ese día va a pedirle a sus empleados que hagan trabajo en casa: algunos poderes de la ciudad estarán tomando la decisión”. —

Ampliar

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¿Desde cuándo se hizo la petición a empresarios?

Desde el pasado 31 de mayo, Brugada Molina, pidió al sector empresarial que por favor sus trabajadores hagan home office.

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