CDMX rumbo al Mundial 2026: entre la “ajolotización” urbana y las obras de última hora

A medida que se acerca el Mundial 2026, la Ciudad de México se encuentra en una carrera contra el tiempo para cumplir con las obras prometidas. Javier Treviño, activista por la movilidad sustentable, señaló que estos esfuerzos parecen quedarse en la superficie.

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¿Qué pasa con las obras rumbo al Mundial 2026?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Treviño advirtió que, a pesar de que se anunciaron miles de obras, muchas se están ejecutando de manera precipitada a pocos meses del evento, priorizando la estética sobre soluciones estructurales que beneficien a la ciudadanía a largo plazo.

La comunicación del gobierno se ha desviado de los temas de fondo, como el cuidado de las personas y las políticas públicas para mujeres, para centrarse en proyectos cosméticos.

El activista lamentó que, aunque se sabía desde 2018 que México sería sede mundialista, la falta de planeación provocó que el resultado actual sea mayoritariamente “pintura”, perdiendo la oportunidad de transformar la ciudad de forma profunda.

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¿Cuál es la deuda pendiente de la CDMX en accesibilidad?

Uno de los puntos más críticos, destacó, es la gran deuda histórica que la capital mantiene con la accesibilidad universal, pues la infraestructura actual sigue fallando a las personas con discapacidad y a los adultos mayores, quienes muchas veces se ven obligados a permanecer en sus casas ante la imposibilidad de desplazarse de forma autónoma.

Mientras que en otras ciudades del mundo el Mundial sirve como catalizador para mejorar la movilidad peatonal, en la CDMX se han quedado en el tintero proyectos clave como la señalización de orientación para peatones.

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¿Qué impacto tendrá el Mundial en la Ciudad de México?

La Ciudad de México no puede permitirse seguir siendo la “ciudad de las oportunidades perdidas”, hace falta que el debate público y las acciones de las secretarías se enfoquen en mejorar la calidad de vida cotidiana de los residentes, y no solo en preparar el entorno para los cinco partidos que albergará el Estadio Banorte.

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