Brugada pide home office por Mundial en CDMX para reducir tráfico

Como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada hizo un llamado a los empresarios y patrones asentados en la capital para que los días que se desarrolle el Mundial de Fútbol 2026 sus trabajadores y empleados hagan home office y no salgan de su casa para ayuda a disminuir el tráfico.

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¿Por qué piden home office durante el Mundial?

“Hago una convocatoria a todos los de la iniciativa privada,a los empresarios, a todo el conjunto de actores económicos de la ciudad, para que podamos hacer una alianza con el home office que se utilizó cuando la pandemia y después otra vez se abandonó. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

¿Qué medidas incluye el “Mundial Verde”?

Durante la presentación de 10 puntos que van a ser el eje de lo que llamo un “Mundial Verde”, la mandataria dio a conocer que el próximo domingo va a inaugurar la ciclovía sobre la Calzada de Tlalpan, que irá desde el centro histórico de la ciudad hasta el Estadio Azteca.

También pidió, como parte de este “Mundial Verde”, que no haya plásticos de un solo uso y se promuevan los vasos reusables en el estadio y en los festivales futboleros.

Solicito también que la gente consuma “botanas sanas” como los nopales deshidratados o la miel que hacen los productores locales de Xochimilco.

Y para echar porras, demandó a los aficionados que compren matracas de carrizo, un material que se extrae de los canales de Xochimilco “en lugar de plástico usamos este bambú”.

Presentamos 10 ejes de acción para lograr un #MundialVerde en la Ciudad de México.



Impulsamos una agenda con justicia territorial: economía circular, tecnología limpia, cuidado y promoción del #SueloDeConservación, y fortalecimiento de nuestra zona lacustre.… pic.twitter.com/KK40wsdIln — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 15, 2026

¿Cuántos asistentes habrá en el Fan Fest?

Por su parte, Michael Bauer, director de Host City México dio a conocer que en los llamados Fan Fest que se van a realizar en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México en el marco del Mundial de Fútbol, van a participar alrededor de 55 mil aficionados al día.

Todo el material que se va a usar en el evento, será amigable con el medio ambiente.

“Esperamos 55 mil personas diarias durante todos los horarios de los partidos. Obviamente, no vamos a hacer uso de pirotecnia, la mayoría de los elementos de decoración que vamos a tener en el fan festival van a estar elaborados con textiles pinturas y pisos con materiales reciclados”. — Michael Bauer, director de Host City México

Además informó que los alimentos se van a servir en recipientes y con cubiertos 100% biodegradables; las bebidas se darán en vasos conmemorativos que además se van a elaborar con materiales también reciclables.

Para la generación de la energía eléctrica que se necesitará se van a colocar paneles solares o, en su caso, generadores de energía de última generación, además de que el agua que se va a usar para los sanitarios portátiles va a ser captada a través de la lluvia, indicó.

En Vivo | Acompáñame al evento "Mundial Verde". https://t.co/HdXSdQ70WM — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 15, 2026

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