Omar Chávez deja la prisión; es vinculado a proceso

Culiacán, Sinaloa.- El boxeador Omar Chávez fue puesto en libertad este jueves, horas después de haber sido detenido por el presunto delito de violencia familiar.

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¿Por qué fue detenido Omar Chávez?

El hijo de Julio César Chávez fue arrestado la mañana del miércoles 20 de mayo, luego de presuntamente evadir varios llamados ante el juez tras ser denunciado por supuestamente agredir a su pareja sentimental.

¿Qué resolvió el juez en la audiencia?

Durante la audiencia inicial celebrada este jueves 21 de mayo en Culiacán, el juez resolvió vincularlo a proceso; sin embargo, se le concedió enfrentar el procedimiento en libertad.

Por este motivo, el boxeador abandonó el centro penitenciario horas después de su ingreso, aunque el proceso legal en su contra continúa abierto.

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¿Qué ha dicho la familia Chávez?

Hasta el momento, la familia Chávez no ha emitido ninguna declaración pública al respecto en redes sociales.

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