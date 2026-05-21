La apuesta para rescatar la salud en México: más hospitales, infraestructura y cobertura

El sector salud en México tiene proyectada la ampliación, reconstrucción y creación de 143 unidades médicas al finalizar el sexenio, y contempla 50 hospitales nuevos.

Las obras sumarán en una primera fase mil 320 camas de hospital, y para 2030 el objetivo es alcanzar nueve mil 139 camas adicionales, pasando así de cerca de 96 mil a 106 mil a nivel nacional.

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¿Aumentará la infraestructura hospitalaria?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, explicó que este plan responde a que, en los últimos 25 años, el sector salud nunca había crecido más rápido que la población.

Por primera vez, aseguró, se está creciendo un 80% más en comparación con años anteriores para asegurar un incremento sustancial de camas, consultorios y médicos especialistas.

Señaló que invertir en salud no representa un gasto, sino un ahorro a futuro, ya que una población sana es capaz de contribuir económicamente a sus familias, por lo que también buscan reducir los tiempos de espera e incrementar la capacidad resolutiva de las clínicas.

Al aire // Gobierno Federal reporta 29 hospitales inaugurados este sexenio.



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo a través de @WRADIOMexico y lo hablamos con @EduardoClark . pic.twitter.com/2n4f4qxNeC — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) May 22, 2026

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¿Qué estados tendrán nuevas unidades médicas?

Ampliarán las redes de atención en estados como Chiapas, Oaxaca y entidades del norte del país para asegurar que la población tenga un hospital cerca de su lugar de residencia.

El secretario enfatizó que las nuevas instalaciones no solo implican mobiliario básico, sino que estarán equipadas con tecnología avanzada, incluyendo tomógrafos, resonadores y aceleradores lineales, además de contar con el personal médico especializado indispensable para operarlas.

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¿Cuál es el principal reto del sistema de salud?

El reto más complejo para el sistema de salud no es la construcción de la infraestructura física, sino la formación y capacitación del personal médico, admitió Eduardo Clark.

Por ello, se busca preparar a cerca de 18 mil especialistas cada año al cierre del sexenio, superando ampliamente a los cinco mil que se formaban en el país hace casi una década.

En cuanto al abasto de medicamentos, el sistema de salud pública registró un aumento de casi el 40% en la recepción de piezas en comparación con el primer trimestre del año anterior.

Aseguró que el IMSS y el ISSSTE reportan tasas de recetas surtidas superiores al 98%, mientras que el IMSS Bienestar, enfocado en la población sin seguridad social, representa el reto principal, aunque logró pasar de un nivel de abasto del 70% a una tasa de entre el 85% y el 90%.

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