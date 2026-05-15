Crisis en Sinaloa se agrava tras detención de exfuncionarios ligados a investigaciones en Estados Unidos

La reciente entrega voluntaria del exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, y del exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, ante las autoridades de Estados Unidos representa un golpe estratégico que redefine la situación política en la entidad.

¿Qué implican las entregas voluntarias de exfuncionarios?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el periodista e investigador de El Universal, Silver Meza, calificó estas entregas voluntarias como un movimiento calculado para establecer acuerdos de colaboración con la justicia estadounidense.

Destacó que ambos perfiles cubren áreas estratégicas, pues mientras uno manejaba el brazo operativo de seguridad y la videovigilancia, el otro funcionaba como el cerebro financiero capaz de revelar el flujo de capitales y posibles nexos políticos.

Al aire // Con la entrega del ex secretario de Seguridad y Finanzas de Sinaloa: ¿En qué posición deja a Rocha Moya e Inzunza!



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo y lo hablamos con @silbermeza . pic.twitter.com/Jvq9MITqjW — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) May 16, 2026

¿Qué señalamientos existen contra Enrique Díaz Vega?

Enrique Díaz Vega es un personaje central, puntualizó el periodista, debido a los señalamientos que lo vinculan con la entrega de listas de oponentes políticos a grupos criminales, específicamente a "Los Chapitos“, para ser amenazados durante la campaña electoral de Rubén Rocha Moya para ser gobernador de Sinaloa.

Díaz Vega posee el conocimiento técnico sobre transferencias electrónicas y el movimiento de dinero desde que asumió el cargo en 2021, lo que proporciona a Estados Unidos la prueba más sólida, que son los movimientos financieros, destacó.

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¿Cómo impacta este caso en la política de Sinaloa?

Esto marca el inicio de una segunda etapa en la crisis política sinaloense, transitando de la negación y las renuncias, a un proceso de entregas voluntarias que sugiere la aceptación de culpabilidad para obtener beneficios como testigos colaboradores.

Silver Meza advirtió que estas acciones aceleran el proceso judicial en torno a figuras como Rocha Moya y Enrique Inzunza, además de dejar abierta la puerta para que otros actores políticos, como Mario Delgado o Américo Villarreal, tengan que explicar su presunta participación en pactos realizados durante las campañas.

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