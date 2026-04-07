Hospital Xoco: Personal protesta por falta de insumos y riesgos sanitarios

Personal del Hospital de Xoco se manifestó este martes en demanda de insumos como material de curación, equipo de cirugía y rayos X del que padecen desde hace tiempo.

Desde temprana hora de este martes, personal del Hospital Xoco se manifiesta y denuncia condiciones que afectan la atención a pacientes y el funcionamiento hospitalario.

Personal del sector salud del Hospital de Urgencias de Xocom, perteneciente al sistema de salud del Gobierno capitalino se manifestaron afueras de sus instalaciones para denunciar la falta de insumos como medicamentos, material de curación, equipo de cirugía y rayos X.

El personal de salud del Hospital Xoco, señala que las obras que se realizan en el hospital representan un foco de infección por la volatilidad del material de la obra. Ampliar

Denuncian condiciones de riesgo en Hospital de Xoco

Doctores, enfermeras, paramédicos y especialistas de distintas áreas afirman que están trabajando con equipo contaminado por una obra de remodelación y que el polvo llega a las salas de urgencia y quirófano y que aun así tienen que atender todo tipo de pacientes con el riesgo de que haya una infección que ponga en riesgo la vida.

Los empleados de este centro hospitalario aseguran que son falsas las declaraciones del gobierno local y federal, ya que no cuentan con equipo suficiente para atender emergencias médicas.

TE PUEDE INTERESAR: “Sueros de colores” son un riesgo innecesario, el doctor Alejandro Macías hace un llamado a no dejarse engañar

Falta de insumos y preocupación por atención médica

Por lo que aseguran que es necesario atender estas demandas para poder atender a los habitantes de la Ciudad, pero sobre todo porque este hospital es el más cercano al Estadio Banorte (Azteca) y que debe contar con lo indispensable para atender alguna emergencia durante el próximo Mundial de Fútbol.