Industria farmacéutica en México prevé mejor panorama en 2026 tras un 2025 complejo

La industria farmacéutica en México cerró 2025 con dificultades por adeudos gubernamentales, pero observa perspectivas favorables en 2026 por cambios en Cofepris y la revisión del T-MEC, compartió Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de AMELAF.

¿Cuál es la perspectiva de la industria farmacéutica en México en esta 2026?

Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la AMELAF reconoció un cierre de 2025 difícil por deudas de gobierno, pero buenas perspectivas con los cambios en la Cofepris y revisión de T-MEC.

Complicado para la industria farmacéutica fue el 2025, reconoció el presidente ejecutivo de la AMELAF, quien explicó en entrevista con Jeanette Leyva Reus para “Negocios W” que “la producción de medicamentos requiere la compra de materia prima” por lo que la planeación en los requerimientos es vital para el desarrollo de la industria, misma que se ha visto afectada principalmente por adeudos pendientes del gobierno.

¿Por qué fue complejo el cierre de 2025 para la industria?

Detalló que 2025 fue “un año difícil”, ya que los adeudos se vienen arrastrado desde el INSABI y ahora es Bienestar quien “tiene que pagar”. Sin embargo, reconoció que “el mercado sigue creciendo, se ha desarrollado” y calificó como “una buena noticia que las cosas están avanzando en Cofepris”. Dijo que es alentador el proceso de digitalización para que la industria funcione de manera más.

¿Qué factores podrían impulsar el desempeño en 2026?

Por ello, anticipó que “en 2026 parece que habrá más orden” y adelantó que “hay una licitación que acaba de hacerse por Birmex” y dijo “la problemática de 2025 se está solucionando”. Adelantó que en este año “viene un elemento fundamental que es la revisión del T-MEC, hay riesgos y oportunidades, habrá un impacto en la industria, habrá un programa de exportación pensando en el largo plazo”.

