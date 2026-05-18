“Un halcón bajo mi ventana”: Lydia Cacho regresa a la literatura con una historia de resistencia frente al poder

La periodista y escritora Lydia Cacho regresa a la literatura con "Un halcón bajo mi ventana“, una novela que, a través de los ojos de Julieta, una adolescente de catorce años en pleno 1968, explora la pérdida de la inocencia frente a un Estado opresor.

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¿Qué aborda la nueva novela de Lydia Cacho?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Lydia Cacho advirtió que hoy en día la “adultocracia” política y mediática sigue ignorando y culpabilizando a los menores en regiones fuertemente golpeadas por la criminalidad, como Sinaloa.

Su nuevo libro busca ser un recordatorio de la voluntad rebelde que caracteriza a la adolescencia, una fuerza indispensable para buscar la justicia, defender los derechos humanos y no rendirse ante el miedo global.

Al aire // La gran Lydia Cacho nos presenta su libro: ''Un Halcón Bajo Mi Ventana''.



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¿Qué reflexión hizo sobre la violencia y el poder en México?

En el pasado, el gobierno mexicano poseía el monopolio absoluto de la violencia y la censura, puntualizó la periodista, mientras que en la actualidad ese poder de facto se ha dinamitado para compartirse íntimamente con la delincuencia organizada.

Esta alianza ha creado una red compleja donde los líderes criminales, fortalecidos históricamente por las propias autoridades gubernamentales y policiales, operan en una complicidad que resulta cada vez más difícil de resolver.

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¿Qué crítica hizo Lydia Cacho a medios e intelectuales?

La periodista denunció que diversos medios y figuras intelectuales que antes defendían la democracia y luchaban contra la censura, hoy han abandonado sus ideales.

“Algunos de ellos ahora se han vendido al gobierno de Morena, como los que se vendieron al PRI, como los que se vendieron al PAN, en fin, es decir hay una crítica muy importante en la novela que atraviesa a todos los partidos políticos, no solamente al actual”. —

Esta postura crítica le ha valido ser ignorada y censurada por ciertos sectores mediáticos afines al oficialismo actual, una situación que asume sin preocupación, pues su labor periodística siempre ha priorizado el análisis de la realidad y la reivindicación de las víctimas por encima de cualquier simpatía o sectarismo partidista.

En la parte final de “Un halcón bajo mi ventana”, Lydia Cacho revela los vínculos reales de sus propios antepasados con el sector militar durante el represivo régimen de Gustavo Díaz Ordaz.

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