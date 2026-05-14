Cuestionan investigación por crimen de Ximena Guzmán y José Muñoz ante falta de responsables

A un año del homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la falta de resultados por parte de las autoridades apunta a una preocupante incapacidad de investigación y refuerza la hipótesis de un móvil político, señaló el abogado penalista Gabriel Regino.

Te podría interesar: Fiscalía de CDMX revela que el asesinato de colaboradores de Brugada fue planeado 20 días antes

¿Qué dijo Gabriel Regino sobre la investigación?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Regino advirtió que a la fecha no existen líneas de investigación claras ni personas identificadas como responsables, a pesar de que el ataque fue perpetrado contra miembros del círculo privado de la mandataria.

Ximena y Pepe no eran figuras públicas ni manejaban recursos o temas de seguridad, lo que descarta un crimen común, puntualizó. La precisión técnica de la ejecución sugiere que se trató de un atentado diseñado específicamente para enviar un mensaje de desestabilización política a la administración capitalina.

Al aire // @ClaraBrugadaM , @PabloVazC y @BerthaAlcalde brindan un informe sobre la investigación alrededor del asesinato de Ximena Guzmán y José Ortiz.



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo . pic.twitter.com/sxnh3JWJJR — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) May 15, 2026

También puedes leer: Asesinan a la secretaria particular de Clara Brugada y a su asesor de gobierno

¿Por qué se menciona un posible móvil político?

La ausencia de avances contundentes revela que el Gobierno de la Ciudad de México se encuentra solo y sin el acompañamiento federal necesario para resolver crímenes de este nivel de complejidad, aseguró Regino, y el hecho de que después de un año solo se repita que detrás del ataque está un grupo delictivo, sin capturas ni móviles definidos, solo fortalece la teoría de que el atentado buscaba vulnerar directamente la estabilidad del entorno más cercano de la Jefa de Gobierno.

Síguenos en Google News y encuentra más información