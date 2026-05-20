Transportistas entregan pliego de demandas y abrirán diálogo con el gobierno este jueves

Campesinos de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano bloquearon Eje 2 y Paseo de la Reforma

El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez Gamboa, señaló que la movilización que realizaron hoy en la capital del país logró su objetivo de entregar documentación ante la Cámara de Senadores, la Fiscalía General de la República y Derechos Humanos.

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¿Qué denuncian los transportistas?

El líder transportista denunció que el sector enfrenta una grave realidad debido a la excesiva cantidad de asaltos y extorsiones que sufren en las carreteras por parte de policías de diferentes niveles.

Además, responsabilizó directamente al gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, por los roces generados durante los bloqueos policiales implementados contra su manifestación.

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Estévez Gamboa detalló que la protesta estuvo conformada por un cincuenta por ciento de campesinos y un cincuenta por ciento de transportistas, quienes incluso tuvieron que descender de sus unidades para poder unirse a la movilización.

Al aire // Pese a momentos de diálogo y negociación, las autoridades se enfrentan a transportistas y campesinos en bloqueo en la Ciudad de México.



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo a través de @WRADIOMexico y lo hablamos junto

a David Estévez, presidente de la ANTAC. pic.twitter.com/ceIyNBxRti — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) May 21, 2026

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¿Qué acuerdos exigen que se cumplan?

Su principal reclamo es exigir que las autoridades cumplan con los acuerdos que fueron firmados desde noviembre del año pasado, entre los cuales se encuentra el reforzar los operativos, brindar acompañamiento policial en tramos de alto riesgo, y revisar los retenes. También se propuso implementar el uso de botones de pánico.

Y en cuanto al campo, las autoridades se comprometieron a establecer mecanismos de diálogo para garantizar precios justos, comercialización de granos y apoyo económico a los productores.

Policías de la CDMX reprimieron la manifestación de los transportistas y campesinos Ampliar

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¿Con qué autoridades se reunirán?

Para dar seguimiento a las demandas, el líder transportista confirmó que sostendrán una reunión este jueves con diversas dependencias, incluyendo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Seguridad Pública, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.

Estévez Gamboa admitió que acuden a estas mesas de trabajo sin confiar en las autoridades.

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