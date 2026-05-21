Hoy No Circula 21 de mayo: ¿Qué placas y engomados descansan este jueves?

Estamos a un paso del fin de semana y, para que tus planes no se vean afectados por un contratiempo vial, es vital revisar el calendario del Hoy No Circula. Recuerda que durante el mes de mayo la calidad del aire requiere una vigilancia constante; seguir las restricciones no solo te evita multas, sino que contribuye a mantener el aire más limpio en la capital.

El programa opera de manera regular de las 5:00 a las 22:00 horas. Aquí te detallamos quiénes deben quedarse en casa hoy.

¿Qué autos NO circulan este jueves 21 de mayo de 2026?

Según los lineamientos de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito este día son:

Vehículos con engomado VERDE.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de la medida y pueden transitar sin restricciones por la Zona Metropolitana son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula este jueves puede representar un golpe fuerte a tu bolsillo. La sanción económica para este año oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas para liberar tu vehículo del depósito vehicular.