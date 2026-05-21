Solicitud de jubilación anticipada a los 50 puede ser cancelada por el IMSS si detecta esta anomalía

Cualquier intento de simulación laboral puede cerrar la puerta a tu pensión antes de los 60 años a través del retiro anticipado del IMSS.

Conseguir una solicitud de pensión de retiro antes de los 60 años es un derecho para quienes cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1997, pero sólo si el trámite cumple con una legalidad administrativa estricta. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que sus sistemas de fiscalización pueden invalidar todo el proceso si detectan inconsistencias en el origen de las semanas cotizadas.

¿Cuál es la anomalía que el IMSS sanciona con la pérdida del retiro anticipado?

La anomalía que el IMSS sanciona con la pérdida del retiro anticipado es la simulación laboral en el historial de semanas cotizadas o cualquier otro intento de prácticas ilegales.

El IMSS invalida la solicitud de pensión de retiro cuando detecta que el trabajador simuló relaciones laborales para sumar semanas o recuperar la vigencia de derechos. Esto suele ocurrir cuando se recurre a intermediarios conocidos como “coyotes”, quienes, a cambio de dinero, registran o alteran datos ante el instituto.

Y cuando el IMSS confirma este fraude podría eliminar las semanas cotizadas de forma irregular, congelar el trámite de pensión e inhabilitar permanentemente la solicitud de jubilación antes de los 60 años

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¿Cómo afecta el reloj administrativo de las semanas cotizadas en 2026?

En 2026, el IMSS exige un mínimo obligatorio de 875 semanas cotizadas como para aceptar una solicitud de pensión de retiro anticipado.

Si el trabajador presenta semanas simuladas y el instituto las elimina del sistema, el conteo cae de inmediato por debajo del mínimo requerido y uando no se validan las 875 semanas limpias y comprobables, la solicitud se rechaza automáticamente en ventanilla.

Además de que no pasa a la evaluación del ahorro acumulado y, por supuesto, no permite corregir el trámite en ese momento

Por eso, este aspecto es inamovible y se aplica antes de revisar el monto del dinero en la Afore, otro requisito clave del que ya hemos hablado aquí en W Radio.

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