Cómo sacar un duplicado de la Cartilla de Vacunación GRATIS si la perdiste y eres de la década de los 80 y 90

Perder la cartilla de vacunación puede convertirse en un problema, especialmente para personas nacidas en las décadas de los 80 y 90 que hoy necesitan comprobar esquemas de inmunización para trámites laborales, viajes o atención médica. En la Ciudad de México, autoridades sanitarias y del Registro Civil explicaron cómo obtener un duplicado o reconstruir el historial de vacunas en caso de extravío.

¿Cómo sacar un duplicado de la cartilla de vacunación?

Aunque la cartilla original no siempre puede reimprimirse exactamente igual, la Secretaría de Salud capitalina y centros de salud públicos permiten generar una nueva Cartilla Nacional de Salud con los registros disponibles. Para ello, la persona debe acudir a su clínica o centro de salud más cercano con:

Identificación oficial

CURP

Documentos médicos antiguos donde aparezcan vacunas aplicadas anteriormente

Requisitos para solicitar el duplicado de la cartilla de vacunación

En muchos casos, quienes nacieron en la década de los 80 no cuentan con registros digitales completos porque los sistemas electrónicos comenzaron años después. Por ello, las autoridades recomiendan buscar primero:

Documentos familiares

Certificados escolares

Carnets médicos

Expedientes clínicos antiguos que ayuden a reconstruir el historial de vacunación

Si no existen comprobantes, médicos de instituciones públicas pueden evaluar qué vacunas podrían faltar y, en algunos casos, recomendar esquemas de refuerzo. La Secretaría de Salud aclaró que recibir nuevamente ciertas vacunas no representa un riesgo para la mayoría de las personas, siempre bajo supervisión médica.

¿Por qué es importante tener la Cartilla de Vacunación?

Las autoridades capitalinas también recordaron que actualmente la Cartilla Nacional de Salud es un documento importante para seguimiento médico, campañas de vacunación y algunos procesos administrativos. Por ello, recomiendan mantener copias digitales o fotografías del documento actualizado.

En la Ciudad de México, el trámite para obtener una nueva cartilla es gratuito y puede realizarse en centros de salud públicos del IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud local. Sin embargo, especialistas advierten que la recuperación completa del historial dependerá de la existencia de registros médicos previos, algo que todavía representa un reto para miles de personas nacidas antes de la digitalización de expedientes.