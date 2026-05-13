Olinia: Presentan prototipo del auto mexicano; caben 6 personas, una silla de ruedas y hasta el perro

Olinia, tendría capacidad hasta para 6 personas y espacio para una silla de ruedas sin plegar.

Durante la mañanera de este 13 de mayo, la presidente Claudia Sheinbaum dio a conocer el prototipo oficial de Olinia, auto eléctrico mexicano.

Olinia es un proyecto que se desarrolla como parte de la estrategia no solo de movilidad en México, sino como de innovación tecnológica del país.

El vehículo del Gobierno de México está pensado en las necesidades de movilidad de las ciudades y pueblos de México.

¿Cómo será Olinia?

Durante la conferencia matutina, no se dieron especificaciones físicas o tecnológicas del vehículo eléctrico mexicano. Pero por el avance en video que se mostró, Olinia tiene una capacidad hasta para 6 personas e incluso para una mascota. La parte superior del auto contará con una parrilla de carga para transportar mercancía u otros objetos en el techo. Asimismo, el video muestra que cuenta con amplio espacio en su interior para transportar mercancía o incluso una silla de ruedas sin necesidad de plegarla.

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Otras características que tendrá:

Velocidad máxima: Limitado a 50 km/h por razones de seguridad urbana.

Carga: Capacidad de conectarse a cualquier enchufe doméstico convencional.

Operación: Costo operativo inferior al de una motocicleta.

Precio estimado: Alrededor de 150 mil pesos, ajustado de la meta inicial de 90 mil pesos por factores de mercado.

Resultados que transforman. Les presento el prototipo del minivehículo mexicano, Olinia. pic.twitter.com/xmuL6skRhj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 13, 2026

Hace unos días, la actualización en el precio del vehículo causo controversia, pues en un inicio se había dicho que tendría un costo accesible de 90 mil pesos, pero este se incrementó hasta los 150 mil pesos como mínimo.

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Modelos de Olinia

El coche eléctrico mexicano tendrá 3 modelos: