Hoy No Circula 20 de mayo 2026: ¿Qué placas y engomados descansan este miércoles?

Ya estamos en el “ombligo” de la semana y si tienes trayectos programados en la metrópoli este 20 de mayo, es vital confirmar si tu unidad puede circular libremente. La temporada de ozono sigue activa en la capital, y las condiciones meteorológicas actuales exigen que el programa Hoy No Circula se aplique sin excepciones para prevenir picos de contaminación.

Evita multas innecesarias y el mal trago de una visita al corralón. Aquí te detallamos las restricciones vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este miércoles 20 de mayo de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado ROJO.

Terminación de placa 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

Necesitarás código QR para llegar a tu casa en coche si vives cerca del Azteca

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin temor a sanciones:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula puede representar un golpe fuerte a tu bolsillo. La sanción económica para este año oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas para liberar tu vehículo del depósito vehicular.