IMSS explica por qué tu salario reciente no influye si buscas el retiro anticipado a los 55 años

La explicación del IMSS es simple: para retirarte a los 55, cuenta el ahorro total, no tu sueldo reciente.

Para los trabajadores afiliados al régimen de la Ley 97 que buscan retirarse anticipadamente a los 55 años, el IMSS aplica una fórmula distinta a la del esquema anterior. A diferencia de la Ley 73, no se toma en cuenta el sueldo con el último patrón, por lo que negociar un aumento antes de la baja no eleva automáticamente tu pensión.

¿Por qué tus salarios recientes no influyen si buscas jubilarte a los 55 años?

La razón por la que tus salarios recientes no influyen si buscas jubilarte a los 55 años es porque, en el retiro anticipado IMSS bajo la Ley 97, el instituto no promedia tus últimos sueldos para calcular la pensión.

Es decir, en este régimen, el monto se determina dividiendo el total de dinero acumulado en tu cuenta individual de la AFORE entre los años de esperanza de vida que calcula el propio IMSS.

Por eso, aunque tengas un salario alto al momento de la baja, si el saldo total de tu cuenta es bajo, la pensión no aumenta, ya que el sueldo reciente no forma parte de la fórmula matemática que aplica el instituto, en este caso.

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¿Cómo influye el ahorro voluntario en este cálculo del IMSS?

La forma en la que el ahorro voluntario influye en este cálculo es el principal mecanismo para incrementar el saldo de tu AFORE y cumplir con los requisitos del retiro anticipado.

El IMSS exige que tu capital sea suficiente para contratar una renta vitalicia con una aseguradora privada que resulte al menos 30% superior a la pensión garantizada por el Gobierno.

Dado que retirarte a los 55 años implica menos tiempo de cotización, las aportaciones voluntarias son la única manera para compensar esa diferencia, elevar el monto acumulado y lograr que tu retiro a esa edad.

¿Qué pasa con el seguro obligatorio que exige el IMSS para tu familia?

Lo que ocurre con el seguro obligatorio es que el IMSS descuenta una parte del saldo total de tu AFORE para financiar un seguro de sobrevivencia. Este monto se calcula según el número de beneficiarios legales registrados, como cónyuge e hijos, y no depende de tu salario, sino de las tablas actuariales del Seguro Social.

Y entre más grande sea tu estructura familiar, mayor será el capital que el IMSS retendrá, lo que implica que necesitas un ahorro voluntario más robusto para que el retiro anticipado a los 55 años sea mucho más viable.

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