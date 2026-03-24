Diputados aprueban en comisiones eliminar “pensiones doradas”; oposición acusa simulación

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en torno la reforma al artículo 127 constitucional avalada por el Senado por unanimidad, que pone límite a las “pensiones doradas”, es decir, las abusivas pensiones millonarias de altos mandos y del personal de confianza de la extinta Luz y Fuerza del Centro, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Banco de México y Hacienda y organismos financieros gubernamentales que son pagadas con dinero público.

Los legisladores del PAN, MC y PRI abandonaron la reunión y no votaron por considerar que se trató de una simulación, ya que se invitó a jubilados de varias dependencias, se les escuchó pero no se tomaron en cuanta sus propuestas, ya que se aprobó sin cambio alguno.

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Por lo que el dictamen que será sometido este miércoles ante el Pleno de la Cámara de Diputados se autorizó solo con los 26 votos de los integrantes de Morena, PT y Verde.

Y es que los jubilados invitados aclararon que el personal de confianza no recibe pensiones doradas, por lo que expresaron su rechazo a dicha reforma que reduce el monto de sus pensiones, porque implica retroactividad, se vulneran sus derechos laborales y se incurre en incertidumbre jurídica.

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La jubilada de la CFE con 32 años de servicio, Rosa Galaz, pidió no aprobar el dictamen porque implica retroactividad y ello vulnera sus derechos laborales y se incurre en incertidumbre jurídica.

“Es violación al principio de la retroactividad y certeza jurídica, nuestras jubilaciones son legales, trasparentes y auditables, se sustentan en un marco normativo pactado con el Estado mexicano, generando derechos adquiridos que forman parte de nuestro patrimonio legítimo. El artículo 14 constitucional prohíbe estrictamente la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna”, dijo.

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Y quien también dejó clara su inconformidad fue el jubilado de Pemex, Adán Oviedo, quien consideró totalmente injusto que se atente contra su patrimonio con la reducción del monto de sus pensiones de empleados que no tenían altos mandos, pero eran personal de confianza.

“Consideramos que es una medida confiscatoria de nuestro patrimonio. Si sumamos los cinco mil millones al año que se va ahorrar el Presupuesto Federal con la Reducción de las Pensiones, quiero contrastarlo con la suma de la cancelación del aeropuerto, el huachicol fiscal y el último año de ejercicio de la administración anterior, eso suma dos millones de millones de pesos”.

Los jubilados invitados y que horas antes se manifestaron afuera de la Cámara de Diputados propusieron, que se excluyera del recorte de las pensiones totalmente legales, aunque sea personal de confianza.