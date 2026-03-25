¡Histórico! Diputados entierran las pensiones doradas en Pemex, CFE y Banxico

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general por unanimidad de 458 votos, es decir por mayoría calificada, las reformas al artículo 127 constitucional que limita las pensiones doradas de altos mandos y personal de confianza de diversas dependencias como la extinta LyFC, CFE, Pemex, Banco de México, Hacienda y organismos financieros públicos que reciben las llamadas “pensiones doradas”.

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¿Cómo se aprobó la reforma en San Lázaro?

Esta iniciativa de la presidenta Sheinbaum aprobada también por unanimidad en el Senado hace dos semanas, recibió el apoyo en lo general de los diputados del PAN, MC, el PRI, aunque advirtieron que en lo particular van en contra.

El diputado de Morena Manuel Vázquez Arellano fundamentó la iniciativa que recorta las pensiones abusivas de algunos servidores públicos, cuando en promedio la mayoría de los jubilados del país recibe un monto de poco más de 4 mil pesos mensuales.

“No es contra el universo completo de trabajadores jubilados de nuestro país, contra quienes va esta medida, esta modificación al artículo 127, va contra las pensiones doradas, pues muchas de esas pensiones se dieron por compadrazgos, por amistades políticas. por favores políticos. Nuestro país gasta mucho dinero, más de 2.3 billones, es decir, el 23 por ciento el Presupuesto público anual se va en pensiones”.

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¿Qué críticas generó la reforma?

La diputada del PAN, Margarita Zavala pidió, sin éxito, suspender la sesión pues la reforma violenta los derechos humanos, viola el principio de retroactividad, además de ser una acción vengativa y perversa contra miles de jubilados que por haber sido personal de confianza los incluyeron en dicho recorte a su patrimonio.

“La reforma al artículo 127 violenta el derecho humano a la no retroactividad en perjuicio de persona alguna, lo sabemos todos violenta el artículo 14 constitucional. Además, la iniciativa deja expresamente excluidos a otros servidores públicos, como Arturo Zaldívar a lo mejor él hizo la iniciativita y que recibe o al menos pidió una pensión dorada”.

Alertó que si se aprueba esta reforma ningún derecho adquirido estaría a salvo en México.

Por su parte, la diputada del PT, Lilia Aguilar, dijo irónica que “ahora resulta que la derecha como el PAN que nunca le han preocupado los trabajadores ahora quieren aparecer como los salvadores de los jubilados”.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Ampliar

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¿Hubo protestas durante la discusión?

Por cierto, que un grupo de jubilados inconformes con la reforma intentaron ingresar a la fuerza a la Cámara de Diputados, pero el personal de resguardo parlamentario los contuvo en la puerta de ingreso, lo que molestó a los manifestantes que traían cacerolas y sartenes. Los pensionados lanzaron algunos golpes a los guardias del recinto de San Lázaro, pero no pasó a mayores.

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