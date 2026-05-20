Transportistas realizan megamarcha en CDMX

Integrantes de la ANTAC inician marcha hacia la Cámara de Senadores, Fiscalía General de la República y Secretaría de Gobernación este miércoles 20 de mayo. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Tal como lo advirtieron, integrantes de la ANTAC, (Asociación Nacional de Transportistas) esta mañana iniciaron la movilización que pretende llegar a los puntos de:

Cámara de Senadores

Fiscalía General de la República

Secretaría de Gobernación

Hasta las 6:30 de la mañana, los quejosos permanecían contenidos por elementos de la SSC con patrullas en puntos como el Eje 2 Norte y Paseo de la Reforma, a fin de interrumpir su llegada al Centro de la Ciudad de México.

Líderes de la ANTAC advirtieron que no habría bloqueos carreteros, pero en conjunto con líderes agricultores buscarán manifestarse en los puntos antes señalados a fin de ser escuchados por las autoridades.

Por su parte la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado manifestando su apertura al diálogo con transportistas y agricultores, sector que busca la garantía de precios a sus productos, además de expresar su temor ante el constante asalto a las unidades que transportan sus mercancías.

TE PODRÍA INTERESAR: Paro transportista no es por gusto: ANTAC

Se espera que en el transcurso del día los manifestantes sean atendidos por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, toda vez que la amenaza sobre bloqueos carreteros el próximo 11 de junio, fecha de inauguración del Mundial de Fútbol, continúa en pie de parte del sector.