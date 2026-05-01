Sheinbaum releva a Julio Berdegué en Agricultura y nombra a Columba López nueva titular de Sader

La presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Columba Jazmín López Gutiérrez como nueva secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, en sustitución de Julio Berdegué Sacristán, quien permanecerá en el gobierno federal para atender asuntos internacionales del campo mexicano y otras tareas estratégicas.

El relevo ocurre en un momento sensible para el sector agroalimentario, marcado por la próxima revisión del T-MEC y por las disputas comerciales con Estados Unidos en temas agrícolas. Según el comunicado oficial, Berdegué respaldará la defensa de los intereses del campo mexicano en ese frente.

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López Gutiérrez es ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana, especializada en agroecología, y cuenta con más de tres décadas de experiencia en desarrollo rural. Desde marzo de 2025 se desempeñaba como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en la Secretaría de Bienestar.

Con su llegada, se convierte en la primera mujer en encabezar la política agrícola federal de México.